Не давали пролететь лайнеру и презрительно ушли: Лаврова унизили на встрече ОБСЕ

Визит главы МИД страны-агрессора России Сергея Лаврова на министерскую встречу ОБСЕ в Македонию - но все мероприятие обернулось репутационным кошмаром.

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Лавров во время выступления не удержался от великоимперского чванства / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Визит руководителя МИД страны-агрессора РФ Сергея Лаврова во главе делегации в Скопье (Македония) на министерскую встречу ОБСЕ обернулся практически фарсом.

Началось все с того, что, как написало российское издание ТАСС, самолет с Лавровым не пропустили на полет над Болгарией ‒ поскольку на борту вместе с ним находилась одиозная спикерша МИД РФ Мария Захарова (против которой в ЕС ввели персональные санкции). Соответственно, лететь русским пришлось в обход ‒ через Грецию (таким образом общая дистанция полета составила около 4 тысяч километров).

Затем, когда Лавров взобрался все же на трибуну и начал оттуда вещать-транслировать тезисы кремлевской пропаганды, случился заранее анонсированный демарш украинской и несколько других делегаций (Литва, Латвия, Эстония и Польши). Дипломаты оперативно покинули зал заседаний, но Лавров и тут не упустил возможность показать свою лояльность Путину и кремлевскому начальству.

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В лучших традициях русского великоимперского чванства, Лавров, который выступал на русском, в какой-то момент прервался и кинул реплику в зал на английском языке: "Вы не могли бы оставить меня наедине, пожалуйста? Спасибо".

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