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Не давали пролететь лайнеру и презрительно ушли: Лаврова унизили на встрече ОБСЕ

Дмитрий Видоменко
30 ноября 2023, 18:58
Визит главы МИД страны-агрессора России Сергея Лаврова на министерскую встречу ОБСЕ в Македонию - но все мероприятие обернулось репутационным кошмаром.
Лавров
Лавров во время выступления не удержался от великоимперского чванства / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Визит руководителя МИД страны-агрессора РФ Сергея Лаврова во главе делегации в Скопье (Македония) на министерскую встречу ОБСЕ обернулся практически фарсом.

Началось все с того, что, как написало российское издание ТАСС, самолет с Лавровым не пропустили на полет над Болгарией ‒ поскольку на борту вместе с ним находилась одиозная спикерша МИД РФ Мария Захарова (против которой в ЕС ввели персональные санкции). Соответственно, лететь русским пришлось в обход ‒ через Грецию (таким образом общая дистанция полета составила около 4 тысяч километров).

Затем, когда Лавров взобрался все же на трибуну и начал оттуда вещать-транслировать тезисы кремлевской пропаганды, случился заранее анонсированный демарш украинской и несколько других делегаций (Литва, Латвия, Эстония и Польши). Дипломаты оперативно покинули зал заседаний, но Лавров и тут не упустил возможность показать свою лояльность Путину и кремлевскому начальству.

видео дня

В лучших традициях русского великоимперского чванства, Лавров, который выступал на русском, в какой-то момент прервался и кинул реплику в зал на английском языке: "Вы не могли бы оставить меня наедине, пожалуйста? Спасибо".

Война Россия НАТО

Заморозка войны в Украине приведет к нападению РФ на НАТО через 6 лет, полагают немецкие аналитики DGAP. Согласно их выводам, Россия восстановит военную мощь и может напасть на страны Балтии. У Альянса есть 5-9 лет, чтобы подготовиться к войне.

НАТО пойдет прямой войной на Россию в случае подрыва Запорожской АЭС, считает военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко. По его мнению, сценарий предполагает прямую военную операцию западных стран на российской территории.

НАТО готовит "военный Шенген" для возможного противостояния России, сообщил начальник логистического командования НАТО генерал-лейтенант Александр Солфранк. По его словам, такое решение позволит свободно перемещать войска по Евросоюзу.

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ОБСЕ Македония Сергей Лавров Мария Захарова
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