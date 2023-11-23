'У нас заканчивается время': НАТО готовит 'военный Шенген' для возможного противостояния России

НАТО хочет создать "военный Шенген" для быстрого перемещения войск в Европе на случай нападения России.

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НАТО хочет упростить передвижение войск на территории Европы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, defense.gov

НАТО сигнализирует о необходимости избежать бюрократических преград для эффективного перемещения войск в Европе, поскольку это может стать помехой в случае конфликта с РФ. Об этом сообщил начальник логистического командования НАТО генерал-лейтенант Александр Солфранк в интервью Reuters.

По его словам, в Европе можно было бы внедрить "военный Шенген", обеспечив зону свободного передвижения для военных, аналогичную политической Шенгенской зоне. Такое решение позволит свободно перемещать войска в пределах большинства стран ЕС.

"В разгар войны в Украине РФ выпускала 50 тысяч артиллерийских снарядов в день. Эти снаряды должны дойти до гаубиц. Поэтому вы должны создать склады для боеприпасов, горючего, запчастей и провизии", – сказал Александр Солфранк. видео дня

Он также подчеркнул, что необходимо быстро перебрасывать войска НАТО по большой территории Европы. Солфранк добавил, что время на подготовку заканчивается и необходимо создавать эффективные механизмы перемещения войск, чтобы быть готовыми к потенциальному кризису или войне.

"У нас заканчивается время. То, что мы не сделаем в мирное время, не будет готово в случае кризиса или войны. Мы должны быть на шаг впереди. Мы должны подготовить театр военных действий задолго до того, как будет применена статья 5 (Вашингтонского договора о коллективной обороне)", - подытожил генерад-лейтенант.

Вероятность наступления России на НАТО

Напомним, в исследовании немецкого общества внешней политики (DGAP) высказана гипотеза, что в случае, если война между Россией и Украиной останется неразрешенной и перейдет в состояние "замороженной", то Москва за 6 лет может начать открытую вооруженную конфронтацию с НАТО. Вероятнее всего РФ нападет на страны Балтии – Латвию, Литву и Эстонию.

Также пресс-секретарь Путина, Дмитрий Песков, высказал мнение, что не Россия является агрессором, а Европа "угрожает" российскому государству. Он указал на якобы интенсивное движение НАТО "всей своей мощью" к границам России.

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