Черноморский флот бежит из Крыма: в НАТО признали эффективность ударов Сил обороны

В НАТО признали эффективность ударов Сил обороны Украины по кораблям Черноморского флота и по военным объектам во временно оккупированном Крыму.

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В НАТО признали эффективность ударов Сил обороны / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Украинские атаки на военно-морские объекты во временно оккупированном Крыму оказываются эффективными, заставляя Россию рассматривать альтернативные места для базирования своего военного флота. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в Брюсселе перед участием в деловом завтраке в рамках Совета министров ЕС по внешним отношениям и вопросам обороны.

Отвечая на вопрос об объявленных намерениях России создать морскую военную базу в Абхазии, Столтенберг подчеркнул, что НАТО решительно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии и не может принять использование Россией обособленных территорий этой страны в своих целях.

"Это является нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии и демонстрирует, как далеко Россия хочет зайти, чтобы достичь военных целей в Украине. Но это также демонстрирует это... украинцы были успешными в атаках на военно-морские объекты в Крыму, поэтому Россия ищет альтернативы. Это демонстрирует достижения, которых достигли украинцы, атакуя российский военный флот", - сказал Столтенберг. видео дня

Удары по Черноморскому флоту

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия активно передислоцирует свой Черноморский флот из Крыма в порт Новороссийска. Первыми среди кораблей, которые российское командование вывело с полуострова, стали 10 судов, являющихся платформами для крылатых ракет.

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Андрей Юсов подтвердил, что удар по российскому кораблю на заводе в Керчи стал результатом действий украинских защитников. Он акцентировал внимание на том, что подобные сообщения будут поступать все чаще.

Судостроительные доки, где оккупанты восстанавливают корабли Черноморского флота, попали под удары украинских сил и стали уязвимыми. Эксперты из Defense Express подчеркнули, что Украина уже уничтожила третий корабль Черноморского флота, который находился в ремонтных доках.

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