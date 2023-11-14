Ситуация обострилась: враг начал штурм на стратегическом направлении - офицер ВСУ

Российские силы увеличили свою активность на Бахмутском направлении, насыщая регион большим количеством военных и боеприпасов. Об этом сообщил Владимир Назаренко, офицер артиллерии 4-й бригады Национальной гвардии Украины "Рубеж", в в эфире "Апостроф TV".
По его словам, ситуация на Бахмутском направлении стала значительно напряженнее за последний месяц, и российские силы стали активнее, что проявляется в увеличении численности военных и объемов боеприпасов.
Несмотря на это, благодаря хорошо организованным действиям украинских военных удается эффективно отражать атаки, нанося большие потери противнику и удерживая контроль над территорией от линии разграничения.
"Контрбатарейная борьба - это один из приоритетов, потому что к сожалению враг сохраняет до сих пор преимущество в количестве боеприпасов, пушек, минометов, всех огневых средств. Когда враг начинает наносить удары, даже хаотично, надо как можно быстро его находить и вовремя давать отпор", - резюмировал военный.
Боевые действия в районе Бахмута
Напомним. как ранее сообщал Главред, в районе Бахмута противник значительно увеличил свою группировку оккупационных сил.
Представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо сообщил, что российские оккупанты перешли в наступление на Бахмутском направлении. Враг больше не в обороне на этом направлении.
Пресофицер 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников сообщил, что в направлении Хромового происходят качели - некоторые позиции переходят из рук в руки.
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