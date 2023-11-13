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Позиции переходят из рук в руки: офицер ВСУ сообщил детали наступления россиян

Юрий Берендий
13 ноября 2023, 10:55обновлено 13 ноября, 11:27
Некоторые позиции на Бахмутском направлении переходят из рук в руки. В ВСУ рассказали о тяжелых боях на Бахмутском направлении.
Позиции переходят из рук в руки: офицер ВСУ сообщил детали наступления россиян
Офицер ВСУ сообщил детали наступления россиян / Коллаж Главред, фото: 37 отдельная бригада морской пехоты, Минобороны Беларуси

Оккупационная армия России проводит атаки с обоих флангов на Бахмутском направлении, постоянно перемещаясь и контролируя отдельные позиции. В то же время, количество артиллерийских обстрелов со стороны россиян сейчас меньше, чем в предыдущем году. Об этом сообщил в эфире телемарафона пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников.

По его словам, ситуация непростая, поскольку вражеские войска действуют как на северном, так и на южном фланге Бахмутского направления.

"На направлении Хромового происходят такие качели - некоторые позиции, то враг занимает, то мы их отбиваем. На южном фланге также продолжаются бои, враг пытается восстановить утраченное положение. Они контратакуют Клещеевку, Андреевку. Также продолжаются бои за железную дорогу. Уже есть некоторые достижения, когда отдельные позиции мы берем окончательно", - отметил Олег Калашников.

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Он также добавил, что трасса Бахмут-Горловка все еще остается под контролем Сил обороны Украины.

"Трасса Бахмут-Горловка под огневым контролем, достаем даже минометами. Более безопасные пути - это Дебальцево и Попасная, они используют эти маршруты", – резюмировал представитель ВСУ.

Кроме этого, он добавил, что украинские войска уже успешно ликвидировали значительное количество вражеской техники и продолжают этот процесс.

"То есть именно ту технику, которая доставляет этот боекомплект как на фронт, так и непосредственно на огневые позиции", - уточнил Калашников.

Боевые действия в районе Бахмута

Российские войска начали наступление в районе Бахмута. Противник больше не находится в обороне на этом направлении. Об этом сообщил представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо.

В то же время старший лейтенант Алексей Тарасенко отметил, что россияне интенсивно пытаются атаковать позиции Сил обороны Украины в районе Бахмута в течение последней недели. Ситуация остается напряженной.

Генерал-полковник Александр Сырский, поделился в своем Telegram информацией о сложной обстановке на Бахмутском направлении.

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война в Украине Бахмут
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