Демилитаризовали "с огоньком": ВСУ уничтожили редкую российскую систему "Свет-КУ"

Это уже третий подтвержденный случай потери россиянами достаточно редкой системы РЭБ "Свет-КУ".

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РЭБ "Свет-КУ" уничтожена украинскими военными / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Украинские военные уничтожили уже третью российскую систему радиоэлектронной борьбы "Свет-КУ".

"Имеем третий подтвержденный случай потери россиянами достаточно редкой системы РЭБ "Свет-КУ", - сообщают Силы обороны юга Украины.

Впервые защитники Украины взяли такой редкий трофей еще в марте 2022 года. В августе Силы обороны уничтожили вторую мобильную российскую систему радиоэлектронной борьбы РБ-636 "Свет-КУ".

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"И вот в начале этого месяца - уже третья российская "Свет-КУ" демилитаризирована с огоньком", - сообщили военные.

Смотрите видео - ВСУ угичтожили редкую российскую систему "Свет-КУ":

Система РБ-636 "Свет-КУ" - что о ней известно

РБ-636 "Свет-КУ" принят на вооружение ВС РФ в 2012 году.

Система предназначается для оценки электромагнитной обстановки, поиска, обнаружения и экспресс-анализа радиоизлучений, а также определения местоположения их источников в ОВЧ-, УВЧ-диапазонах, при совместной работе с аналогичными стационарными и подвижными комплексами технического контроля и радиотехнической разведки.

Система РБ-636 "Свет-КУ" была принята на вооружение ВС РФ в 2012 году / Фото: росСМИ

Как сообщал Главред, Вооруженные силы Украины захватили элитный трофей - лучший боевой танк российской армии Т-90М Прорыв. Боевая машина оснащена комплексом средств снижения заметности (КССЗ), также известным под названием Накидка.

Также ВСУ захватили уникальный трофей - российскую машину корректировки огня на базе БТР-82.

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