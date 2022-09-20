ВСУ захватили "уникальный трофей" - вражескую машину корректировки огня Канонада

Канонада предназначена для управления дивизионом реактивных систем залпового огня Торнадо-Г / Фото t.me/ButusovPlus

Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления захватили российскую машину корректировки огня на базе БТР-82. Об уникальном трофее сообщил в Telegram журналист Юрий Бутусов.

"Машина коррекции огня артиллерии на базе БТР-82. Уникальный трофей, которым завладели ВСУ", – написал он.

В Telegram-канале СтратКом ВСУ уточнили, что речь идет о современной российской командно-наблюдательной машине Канонада.

"Редкая и современная российская командно-наблюдательная машина 1В1003 на базе БТР-80 комплекса управления артиллерией 1В198 Канонада захвачена украинскими войсками на Харьковщине", - говорится в сообщении.

Фото t.me/ButusovPlus

Машина 1В1003 построена на базе колёсного бронетранспортёра БТР-80. Она используется для разведки целей и автоматического управления огнём как ствольной, так и реактивной артиллерии. Помимо 1В1003 в состав комплекса Канонада входит командно-штабная машина, основанная на базе военного автомобиля УРАЛ.

Фото t.me/ButusovPlus

Фото t.me/ButusovPlus

Канонада полностью компьютеризирована и оснащена новейшими артиллерийскими системами управления.

Время развёртывания системы составляет 40 секунд на подготовленных и до 4 минут на неподготовленных позициях.

Как писал Главред, Вооруженные силы Украины захватили элитный трофей - лучший боевой танк российской армии Т-90М Прорыв. Боевая машина оснащена комплексом средств снижения заметности (КССЗ), также известным под названием Накидка.

Также защитники Украины в понедельник, 19 сентября, сбили в Николаевской области редкий российский беспилотник "Картограф", который раньше считался засекреченным.

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