Оккупанты бросили свой БТР и сбежали, когда узнали, что против них воюет Правый сектор

Добровольцы из Правого сектора украсили трофейный российский БТР красно-черным флагом

Российские оккупанты в Украине бросили на поле боя свой БТР и сбежали, когда узнали, что их штурмуют подразделения Правого сектора.

Теперь российская бронетехника будет на вооружении украинского добробата, пишет Цензор.

"Российские оккупанты бросили свой БТР-82А, когда узнали, что их штурмует ДУК Правый сектор. Ребята не заставили себя долго ждать и украсили его своим флагом", – говорится в сообщении.

В Сети появилось видео, на котором видно, как добровольцы из Правого сектора перегоняют трофейный российский БТР. На нем действительно уже развевается красно-черное знамя.

Как сообщал Главред, 18 апреля в Харьковской области продолжались ожесточенные бои с российскими оккупантами. ВСУ удалось освободить село Гусаровка. Наши защитники кроме россиян уничтожили вражеские "Тор", танки и автомобили снабжения.

Также украинские защитники в 16-й раз разгромили позиции российских военных в Чернобаевке Херсонской области. Несмотря на низкую облачность и плотный дождь ВСУ удалось нанести точный удар и уничтожить обновленные склады с ракетными боеприпасами оккупантов.

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