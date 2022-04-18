Холоднояровцы освобидили Гусаровку под Харьковом: захватчики потеряли "Тор", танки и машины снабжения

ВСУ продолжают очищать украинскую землю от российской навалы.
В Харьковской области продолжаются ожесточенные бои с российскими оккупантами. ВСУ удалось освободить село Гусаровка.
93-я ОМБр Холодный Яр показала последствия боев с оккупантами.
В бою за Гусаровку наши герои одержали победу и нанесли врагу очередные потери.
Судя по опубликованным снимкам, наши защитники кроме россиян уничтожили вражеские "Тор", танки и автомобили снабжения.
Напомним защитники украинского неба в течение 17 апреля поразили четыре вражеские цели. Российские оккупанты потеряли самолет типа "Су", три вертолета (два Ми-24 и один Ка-52) и беспилотник "Орлан-10".
Также украинские защитники в 16-й раз разгромили позиции российских военных в Чернобаевке Херсонской области. Несмотря на низкую облачность и плотный дождь ВСУ удалось нанести точный удар и уничтожить обновленные склады с ракетными боеприпасами оккупантов.
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