РФ может снова атаковать Киев: Зеленский объяснил, почему важна битва за Донбасс

Владимир Зеленский объяснил, почему важна битва за Донбасс в войне с Россией/ Фото УНИАН

Битва за Донбасс очень важна для Украины и повлияет на ход всей войны с РФ. В частности, она важна с точки зрения безопасности большой группировки украинских военных, которые стоят там.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью CNN.

"Для нас очень важна битва на Донбассе. Она важна с многих точек зрения, в частности, с точки зрения безопасности нашей группировки, которая стоит на Донбассе. Это одни из лучших наших военных — большая группировка. И Россия давно хочет взять их в круг и уничтожить", - сказал он.

Зеленский уточнил, что речь идет о более 40 тысяч профессиональных военных, которые прошли войну с 2014 года.

"Поэтому для нас важно сохранить эту часть нашей армии, одну из самых мощных, и для нас очень важно не допустить, отстоять, потому что это битва (или несколько битв, мы не знаем, как долго это будет). Это может повлиять в принципе на ход всей войны", — отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что не верит российским военным и их руководству.

Он напомнил, что украинские защитники выгнали врага из-под Киева, из Черниговской области и севера в целом. Однако, по словам Зеленского, это вовсе не гарантирует, что россияне снова не пойдут в Киев, если вдруг смогут захватить Донбасс.

"Поэтому для нас очень важна битва за Донбасс. Важно именно победить", — подчеркнул Зеленский.

Битва за Донбасс

В США сделали прогноз о наступлении России на Донбасс уже в ближайшие дни. Американцы полагают, что в регионе ожидаются ожесточенные наземные бои. Вашингтон в связи с этим проводит работы с Западом по ускорению поставок оружия силам обороны Украины.

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала о том, что оккупанты России продолжают стягивать войска и технику на Донбассе. Но они не могут организовать наступление. Вражеские атаки блокируют ВСУ, которые ведут мощное сдерживание врага.

В Министерстве внутренних дел заявили, что "большое сражение за Донбасс" уже началось, ведь там в течение длительного времени активно идут бои.

11 апреля советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе резко ухудшилась погода. Из-за регулярных дождей российским оккупантам будет труднее наступать на позиции защитников Украины.

Другие новости: