Даже погода за нас: в ОП рассказали о "большом сюрпризе" для оккупантов в зоне ООС

Битва за Донбасс станет ключевой в войне России против Украины / Фото УНИАН

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе резко ухудшилась погода. Из-за регулярных дождей российским оккупантам будет труднее наступать на позиции защитников Украины.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович на YouTube-канале российского правозащитника Марка Фейгина.

"Там очень большой сюрприз в зоне ООС. Мы еще посмотрим, как он подействует, но он очень перспективный", - отметил он.

"Ровно по линии от Харькова до Мариуполя десять дней подряд дожди. Причем 50 мм осадков. Это значит, что окопы по колено, полностью размоченные поля, невозможность или очень ограниченные действия авиации и необходимость наступать вдоль дорог, то есть на заранее подготовленную оборону, где все понятно", – сказал Арестович.

По его словам, "сбитие темпов наступления – большой праздник".

"Потому что к нам успеет подойти то, о чем мы не говорим. Я вижу, что даже погода за нас", – добавил он.

Битва за Донбасс

7 апреля глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что битва за Донбасс станет ключевой в войне России против Украины.

"Мы уже выстояли в битве за Киев, за Харьков, Чернигов, Сумы, Николаев и во многих других. Армия держит Мариуполь. Но дальнейший ход войны с Россией определит именно битва за Донбасс", - отметил Ермак.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович, в свою очередь, заявил, что в течение следующих двух недель на Донбассе будут происходить тяжелые бои, которые определят судьбу следующей фазы войны с Российской Федерацией.

10 апреля стало известно, что Россия уже запустила первый этап наступления своих войск на Донецкую и Луганскую области. Оккупанты ожидают прибытия подкрепления для проведения следующего этапа. Россияне попытаются атаковать одновременно с северных и южных направлений. Для нападения намерены использовать войска с Дальнего Востока, 5-ю армию и подразделения, переброшенные с Киевского, Черниговского и Сумского направлений.

Отметив, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что освобождение Донбасса и Крыма от российских оккупантов на данный момент является невыполнимым заданием. Наступление на этих направлениях могло бы обернуться слишком большими потерями для украинской армии (примерно 10-15 тысяч человек).

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