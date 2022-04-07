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Ермак назвал ключевую битву, которая определит ход войны с Путиным

7 апреля 2022, 18:21

Дальнейший ход войны с Россией определит именно битва за Донбасс, говорит Ермак.

Андрей Ермак
Андрей Ермак / Офис президента

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал от чего именно будет зависеть дальнейший ход войны с Россией.

Как написал Ермак в Telegram, именно битва за Донбасс станет ключевой в сражении с Россией.

"Битва за Донбасс сейчас будет ключевой в нашей отечественной войне. Мы уже выстояли в битве за Киев, за Харьков, Чернигов, Сумы, Николаев и во многих других. Армия держит Мариуполь. Но дальнейший ход войны с Россией определит именно битва за Донбасс", - написал Ермак.

Российские захватчики попытаются окружить силы операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе, однако их попытки будут тщетными. Об этом сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в своем видеообращении.

Напомним, по мнению главы Николаевской ОВА Виталия Кима, война в Украине может быстро закончиться лишь в том случае, если произойдет смена власти в России. Путин сейчас пытается "прощупать" ту черту, за которую ему не позволит перейти Запад, считает глава Николаевской ОГА.

Ранее в НАТО заявили, что война в Украине, которую развязала Россия, может быть долгой и мучительной. На фоне таких предположений страны НАТО разделились во мнениях относительно того, как лучше всего поступать со страной-агрессором. В частности, некоторые государства настроены поддерживать контакты с лидером Кремля.

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война в Украине Офис президента Андрей Ермак война России и Украины
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