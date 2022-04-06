Ермак высказался о новых санкция США против России

Андрей Ермак высказался о новых санкциях США / Офис президента

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак одобрительно отреагировал на введение США новых ограничений по РФ за ведение войны в Украине.

Как написал чиновник в Telegram, в Офисе президента удовлетворены блокирующими санкциями против "Сбербанка" и "Альфа-Банка". Хотя теперь заблокированы 2/3 банковского сектора РФ, но на Банковой стремятся к санкции против системного "Газпромбанка".

Ермак также упомянул о новых персональных санкциях. Под их действия, в частности, попали российский премьер-министр Мишустин, экс-президент Медведев, взрослые дети Путина, семья главы МИД Лаврова. Кроме того, Штаты наложили запрет на какие-либо инвестиции в экономику России.

"Неплохо, но точно нужно нефтяное эмбарго. Продолжаем работать", – резюмировал Ермак.

Санкции США против России

Ранее Главред писал о том, что Соединенные Штаты Америки ввели новый пакет антироссийских санкций в связи с нападением РФ на Украину.

Под ограничительные миры попали российские топ-чиновники, а также их семьи.

В частности, Белый дом ввел санкции против взрослых детей президента РФ Владимира Путина, а также жены и дочери министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

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