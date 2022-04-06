Ермак высказался о новых санкция США против России

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак одобрительно отреагировал на введение США новых ограничений.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак одобрительно отреагировал на введение США новых ограничений по РФ за ведение войны в Украине.
Как написал чиновник в Telegram, в Офисе президента удовлетворены блокирующими санкциями против "Сбербанка" и "Альфа-Банка". Хотя теперь заблокированы 2/3 банковского сектора РФ, но на Банковой стремятся к санкции против системного "Газпромбанка".
Ермак также упомянул о новых персональных санкциях. Под их действия, в частности, попали российский премьер-министр Мишустин, экс-президент Медведев, взрослые дети Путина, семья главы МИД Лаврова. Кроме того, Штаты наложили запрет на какие-либо инвестиции в экономику России.
"Неплохо, но точно нужно нефтяное эмбарго. Продолжаем работать", – резюмировал Ермак.
Санкции США против России
Ранее Главред писал о том, что Соединенные Штаты Америки ввели новый пакет антироссийских санкций в связи с нападением РФ на Украину.
Под ограничительные миры попали российские топ-чиновники, а также их семьи.
В частности, Белый дом ввел санкции против взрослых детей президента РФ Владимира Путина, а также жены и дочери министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
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