США ударили санкциям по дочерям Путина, семье Лаврова и Медведеву

/ Reuters

Соединенные Штаты Америки ввели новый пакет антироссийских санкций в связи с нападением РФ на Украину.

Как говорится в опубликованном заявлении Белого дома, под ограничительные миры попали российские топ-чиновники, а также их семьи.

В частности, Белый дом ввел санкции против взрослых детей президента РФ Владимира Путина, а также жены и дочери министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Кроме того, США также ввели санкции против премьера РФ Михаила Мишустина, а также бывшего президента Дмтрия Медведева.

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