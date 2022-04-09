Судьба следующей стадии войны решится в ближайшее время: Арестович озвучил сроки

Арестович / Reuters, Офис президента

Россия несет слишком большие потери среди личного состава и уже небоеспособна. Как заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, в течение следующих двух недель на Донбассе будут происходить тяжелые бои, которые определят судьбу следующей фазы войны с Российской Федерацией.

Захватчики проиграли на шести направлениях, потому сосредоточились на главной цели - захватить Донбасс.

"Судя по тому, сколько людей они бросают туда, политическое руководство ставит задачу довольно жестко. Путин начал кампанию с девяти операционных направлений - Киев, Чернигов, Сумы, Харьков, Луганская и Донецкая области, Мариуполь, Херсон, Мелитополь, Запорожье. Сейчас она идет только по двум. Зона ООС, Мариуполь и немного в сторону Запорожья и Херсона. На шести направлениях они потерпели поражение. Они не имеют сил наступать", – рассказал советник главы ОП.

По его словам, попытки провести скрытую мобилизацию для компенсации потерь провалились, поэтому оккупанты до сих пор испытывают недостаток техники и личного состава.

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Война России и Украины

Государство-агрессор Россия напала на Украину 24 февраля. Война продолжается. В Минобороны Украины сказали, что оккупанты завершили первую фазу военных действий, работают над перегруппировкой и собираются организовать еще одно наступление. Их цель – захват всего Донбасса. Наверняка захватчики попытаются взять под контроль и Харьков, однако задачу вряд ли удастся реализовать.

В оборонном ведомстве уточнили, что Россия поменяла план по наступлению на Украину. Враг не ожидал грамотно организованной обороны от украинских сил. Теперь он меняет тактику, анализирует ошибки и собирается снова атаковать.

Генерал США Майкл Милли полагает, что война Москвы против Киева может стать длительной и изматывающей. Обе стороны отступать не намерены. По его мнению, победой украинской стороны стало бы восстановление территориальной целостности Украины в рамках границ 1991 года.

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