Большая битва за Донбасс уже де-факто началась - МВД

Преимущественно в Рубежном и Попасной в Луганской области все время ведутся бои.
В Министерстве внутренних дел заявили, что "большое сражение за Донбасс" уже началось, ведь там в течение длительного времени активно идут бои.
Как сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, преимущественно в Рубежном и Попасной в Луганской области все время ведутся бои.
По его словам, большое количество техники и живой силы РФ двигается по всему Донбассу.
Денисенко говорит, что на Донецком направлении и из Харьковщины россияне предпринимают попытки выйти в сторону Славянска и Краматорска. Также продолжаются ожесточенные бои за Мариуполь.
"То есть это великое сражение де-факто уже началось и продолжается. Поэтому ключевой вопрос, когда битва начнется – у меня данных нет, потому что она уже продолжается", – подчеркнул Денисенко, передает 24 канал.
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Война России против Украины
В Министерстве обороны заявили, что Россия продолжает перегруппировку войск. Оккупанты готовят новое наступление на территорию Украины. Они намерены захватить все регионы Донбасса. В ведомстве допустили, что захватчики попробуют взять и Харьков, однако они могут не располагать таким ресурсом.
В Минобороны также утверждают, что РФ поменяла план наступления на Украину. Вражеские военные подразделения не ожидали такой четкой и организованной обороны со стороны украинских войск. Москва изучает свои ошибки и намерена пойти в атаку.
Генерал США Майкл Милли полагает, что война России против Украины будет длительной и изматывающей. Как Москва, так и Киев, отступать не собираются. Победой Украины может стать восстановление территориальной целостности страны в границах 1991 года.
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