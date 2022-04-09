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ВСУ бьют по планам России, которая пытается создать коридор между Крымом и Донбассом – Британия

9 апреля 2022, 10:25

Военные операции России сконцентрированы на Донбассе, Мариуполе и Николаева, сказали в британской разведке.

ВСУ сокрушили КСП РФ в Луганской области
ВСУ продолжают операцию по обороне Украины от военной агрессии России / facebook.com/GeneralStaff.ua

Военные операции РФ против Украины сейчас сосредоточены на Донбассе, Мариуполе и Николаеве. Российские ВМС продолжают ракетные обстрелы украинской территории, удары наносятся по объектам гражданской инфраструктуры. Ожидается усиление российской воздушной агрессии на юге и востоке страны. Цели России по-прежнему сосредоточены на создание сухопутного коридора между Крымом, а также Донецкой и Луганской областями. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании.

Согласно данным британской разведки, ожидается усиление активности российских военно-воздушных сил в южных и восточных регионах Украины.

Читайте такжеПоражение, но не с таким позором: Арестович назвал цель Кремля на встречу Путина и ЗеленскогоКроме того, как утверждают британцы, Россия пытается пробить коридор между Крымом и Донбассом, однако украинские силы обороны дают отпор.

"Однако российские амбиции по созданию сухопутного коридора между Крымом и Донбассом по-прежнему наталкиваются на отпор Украины", - указано в сообщении.

Подчеркивается, что Россия продолжает наносить удары по мирным украинским жителям. В результате ракетного удара по железнодорожной станции Краматорск на востоке Украины.

Война России против Украины

В Министерстве обороны заявили, что Россия продолжает перегруппировку войск. Оккупанты готовят новое наступление на территорию Украины. Они намерены захватить все регионы Донбасса. В ведомстве допустили, что захватчики попробуют взять и Харьков, однако они могут не располагать таким ресурсом.

В Минобороны также утверждают, что РФ поменяла план наступления на Украину. Вражеские военные подразделения не ожидали такой четкой и организованной обороны со стороны украинских войск. Москва изучает свои ошибки и намерена пойти в атаку.

Генерал США Майкл Милли полагает, что война России против Украины будет длительной и изматывающей. Как Москва, так и Киев, отступать не собираются. Победой Украины может стать восстановление территориальной целостности страны в границах 1991 года.

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