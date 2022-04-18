Минус самолет, БПЛА "Орлан-10", а "на десерт" - два Ми-24 и один Ка-52: ВСУ устроили ад оккупантам в небе

Только за прошедшие сутки Воздушным силам ВСУ удалось поразить 4 цели оккупантов.
Защитники украинского неба в течение 17 апреля поразили четыре вражеские цели.
Российские оккупанты потеряли самолет типа "Су", три вертолета (два Ми-24 и один Ка-52) и беспилотник "Орлан-10", сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ в Facebook.
Наибольшая активность врага, который продолжает бомбардировать украинские города, фиксируется на временно оккупированных территориях восточных и южных областей Украины. Там россияне окопались и существенно нарастили свои средства ПВО.
"Воины Вооруженных сил Украины и там наносят существенные потери оккупантам и на земле, и в воздухе. Истребители Воздушных сил продолжают патрулировать воздушное пространство и авиационное прикрытие войск, а ударная авиация наносит ракетно-бомбовые удары по позициям оккупационных войск", – говорится в сообщении.
Читайте такжеМощный удар ВСУ: на Донбассе уничтожили 46 единиц техники и 2 ракеты РФНапомним, украинские защитники в 16-й раз разгромили позиции российских военных в Чернобаевке Херсонской области. Несмотря на низкую облачность и плотный дождь ВСУ удалось нанести точный удар и уничтожить обновленные склады с ракетными боеприпасами оккупантов.
Также сообщалось, что десантники одного из подразделений группировки Объединенных сил организовали специальное занятие, в рамках которого рассказали, как более эффективно работать при помощи переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger по вражеским целям.
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