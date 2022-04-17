Уничтожил два вертолета Ка-52 и штурмовик Су-25: боец ВСУ рассказал о хет-трике из ПЗРК Stinger

Главное - уверенно держать Stinger в руках и не бояться его применять - ВСУ / t.me/operativnoZSU

Десантники одного из подразделений группировки Объединенных сил организовали специальное занятие, в рамках которого рассказали, как более эффективно работать при помощи переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger по вражеским целям. Оружие эффективное, но со своими особенностями. Один из военных рассказал, что ему из Stinger удалось сбить уже три объекта врага: два новейших российских вертолета Ка-52 и штурмовик Су-25.

Как сообщается в Telegram-канале Оперативный ВСУ, военные-десантники одного из подразделений ООС провели спецзанятие, чтобы рассказать о более эффективных способов применения ПЗРК Stinger. Они объяснили, что нужно знать для выполнения трех выстрелов в минуту.

Десантники рассказали, как пользоваться ПЗРК Stinger на войне против России / t.me/operativnoZSU

Десантники рассказали, как пользоваться ПЗРК Stinger на войне против России / t.me/operativnoZSU

Десантники рассказали, как пользоваться ПЗРК Stinger на войне против России / t.me/operativnoZSU

"Это оружие очень эффективное, но имеет свои особенности. Главное – это уверенно держать его в руках и не бояться применять", - рассказал десантник Влад.

Читайте такжеОдин пуск ПТРК – пункт оккупантов уничтожен: ВСУ показали, как "поохотились" на ЛуганщинеПримечательно, что у украинского военного уже есть свой хет-трик, добытый с помощью Stinger. Ему удалось сбить два российских вертолета Ка-52, а также штурмовик Су-25 Грач.

Война России против Украины

В Соединенных Штатах Америки ранее сделали прогноз о наступлении России на Донбасс уже в ближайшие дни. Американцы считают, что могут быть ожесточенные наземные бои. В связи с этим Вашингтон работает со странами Запада с целью ускорения поставок оружия Украине.

Координатор группы Информационное сопротивление Константин Машовец рассказал, что ВСУ провели тактическую контратаку на участке между Святогорском и Кременной на Донбассе. Нашим войскам удалось отбросить вражеские подразделения в районе Кременная - Рубежное. Также они смогли сформировать угрозу левому флангу Изюмской группировки оккупантов в результате продвижения сил обороны Украины в сторону реки Оскол.

Министр обороны Анна Маляр заявила, что Россия продолжает стягивать войска и технику на Донбассе, однако не может организовать наступление. Усилия противника блокирует армия Украины. Украинская оборона проводит мощное сдерживание врага.

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