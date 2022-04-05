Недобитые орки сбежали с поля боя: ДШВ уничтожили танки оккупантов РФ

Уничтоженный танк РФ / Facebook/www.dshv.mil.gov.ua

Украинские десантники разгромили колонну бронетехники врага. Российские оккупанты были вынуждены в панике отступить.

Подразделение Десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожило три танка и топливозаправщик российских террористических войск, говорится в сообщении ДШВ в Telegram.

В одном из районов выполнения задач 5 апреля мобильные противотанковые расчеты 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожили три танка и автомобильный топливозаправщик подразделения ВС РФ.

"Применив для прикрытия дымы, остатки оккупантов начали отступать. Вот так работают "маруновые береты", – добавили в ДШВ.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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