Недобитые орки сбежали с поля боя: ДШВ уничтожили танки оккупантов РФ

Подразделение Десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожило три танка и топливозаправщик РФ.
Украинские десантники разгромили колонну бронетехники врага. Российские оккупанты были вынуждены в панике отступить.
Подразделение Десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожило три танка и топливозаправщик российских террористических войск, говорится в сообщении ДШВ в Telegram.
В одном из районов выполнения задач 5 апреля мобильные противотанковые расчеты 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожили три танка и автомобильный топливозаправщик подразделения ВС РФ.
"Применив для прикрытия дымы, остатки оккупантов начали отступать. Вот так работают "маруновые береты", – добавили в ДШВ.
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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