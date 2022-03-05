На Харьковщине враг получил по зубам: десант ВСУ разбил колонну оккупантов

Украинские десантники / Пресс-служба командования ДШВ ВС Украины

В субботу, 5 марта, Вооруженные силы Украины остановили колонну российских оккупантов, которая двигалась со стороны Балаклеи в Днепропетровскую область.

Как рассказали в Десантно-штурмовых войсках, операция была проведена сводным подразделением 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

Отмечается, что в ходе боестолкновения враг понес существенные потери, движение войск захватчиков остановлено.

"В ходе дерзкой операции техника и живая сила противника была уничтожена", - рассказали в ДШВ ВСУ.

Напомним, ранее Вооруженные Силы Украины обезвредили российский десант, который пытался высадиться в районе Николаева.

"На приморском направлении украинские защитники продолжают ведение оборонной операции, успешно сдерживая превосходящие силы противника. Нашими подразделениями обезврежен десант, пытавшийся высадиться в районе города Николаева.