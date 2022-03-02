Враг получил по зубам под Николаевом: ВСУ разгромили десант РФ

Десантники ВСУ / Пресс-служба командования ДШВ ВС Украины

Вооруженные Силы Украины обезвредили российский десант, который пытался высадиться в районе Николаева.

"На приморском направлении украинские защитники продолжают ведение оборонной операции, успешно сдерживая превосходящие силы противника. Нашими подразделениями обезврежен десант, пытавшийся высадиться в районе города Николаева", - рассказали в Генштабе ВСУ.

Согласно оперативной информации по состоянию на 18.00 в Волынской области подразделения ВСУ создали надежную систему обороны, ведется постоянное наблюдение за характером действий противника, проводящего демонстрационные действия вдоль границы Украины.

Продолжается сдача в плен групп русских солдат и офицеров, а также их отказы продолжать наступление.

Воздушными силами Украины осуществляется отражение нападений с воздуха. С начала российского вторжения по территории Украины врагом выпущено более 180 ракет. Кроме военных объектов значительные потери понесла гражданская инфраструктура и жилые кварталы населенных пунктов.

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За текущие сутки до тридцати боевых самолетов нарушили воздушное пространство Украины, преимущественно со стороны Республики Беларусь и производили бомбардировки гражданского населения.

Осуществляется оборона Киева.

Как сообщается, российские оккупационные войска в нарушение норм Международного гуманитарного права прибегают к мародерству и убийствам местного населения, в том числе и детей. "Нравственный дух оккупационного войска очень низок", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов город Макаров Киевской области и закрепились в нем.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его данным, операцию по освобождению Макарова от русских провели бойцы 14-й отдельной механизированной бригады и 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.