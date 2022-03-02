ВСУ освободили от российских оккупантов Макаров Киевской области

/ УНИАН

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов город Макаров Киевской области и закрепились в нем.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его данным, операцию по освобождению Макарова от русских провели бойцы 14-й отдельной механизированной бригады и 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

"14 ОМБр имени князя Романа Великого и 95 ОДШБр овободили Макаров Киевской области и закрепились там!",- написал он на своей странице в Facebook.

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