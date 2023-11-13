РФ начала чаще бить по Украине баллистикой: в ВСУ назвали причины

Захватчики могли увеличить количество ударов баллистикой по одной из трех причин.

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РФ начала чаще бить по Украине баллистикой/ коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скрин с видео

Российские оккупанты начали чаще бить по территории Украины баллистическими ракетами. Увеличение количества таких ударов могло быть вызвано одной из трех причин – либо враг растерян и находится в отчаянии, либо оккупанты начали охоту на критическую инфраструктуру, либо они таким образом поддерживают уровень напряжения на то время, пока не могут бить ракетами сильнее.

Об этом рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона. Она отметила, что применение врагом баллистики, в том числе и на юге нашего государства, значительно активизировалось.

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"Скорее всего, это связано с поддержанием уровня напряжения на тот период, пока нет возможности наносить удары и давить более мощно", – отметила Гуменюк.

Также она отметила, что сейчас погода на нашей стороне. Из-за штормовой погоды российские захватчики уменьшили количество артиллерийских ударов на юге.

"Поскольку погода на нашей стороне, чрезвычайная штормовая погода на юге, это существенно отражается на работе аэроразведки, соответственно и артиллерии. Мы фиксируем уменьшение артиллерийских обстрелов в нашей зоне ответственности, в том числе и из-за изменения погодных условий. Уменьшение активности тактической авиации, но они пытаются за один вылет принести как можно больше КАБов, чтобы нанести разрушительные удары", – рассказала Гуменюк.

Кто такая Наталья Гуменюк Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Ракетные удары РФ по Украине

Утром в субботу, 11 ноября, в Киеве прогремели мощные взрывы. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что работали силы ПВО. После этого стало известно, что в ночь на субботу РФ атаковала Украину дронами и ракетами. Тревога началась около 19:00 10 ноября и продолжалась до 03:00 11 ноября. Враг атаковал Украину ударными БПЛА и несколькими ракетами разных типов.

Также в ночь на воскресенье, 12 ноября, РФ ударила ракетами по Украине. Захватчики запустили по Украине две управляемые авиационные ракеты Х-59 и одну баллистическую ракету "Искандер-М". Удалось сбить одну ракету, остальные две попали по открытой территории.

Военный эксперт Михаил Жирохов отметил, что РФ может изменить тактику ракетных ударов, под угрозой находятся 4 области. У оккупантов недостаточно ракет с большой дальностью полета, а "Искандерами" далеко ударить не получится. Поэтому РФ может сосредоточиться на ударах по нескольким областям.

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