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Ночью РФ атаковала Украину дронами и ракетами: сколько удалось сбить ПВО

Анна Ярославская
11 ноября 2023, 08:34
Тревога началась около 19:00 10 ноября и продолжалась до 03:00 11 ноября. Враг атаковал Украину ударными БПЛА и несколькими ракетами разных типов.
Ракеты и дроны
Ночью РФ атаковала Украину дронами и ракетами / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Telegram

В ночь на 11 ноября в ряде областей Украины звучала воздушная тревога. Страна-агрессор РФ устроила комбинированную воздушную атаку по территории Украины. Силы ПВО сбили 19 "шахедов".

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, с 19:00 10 ноября и до 03:00 11 ноября противник атаковал Украину ударными БПЛА и несколькими ракетами разных типов, а именно:

  • 31 ударный БпЛА "Shahed-136/131" по трем направлениям - Приморско-Ахтарск, Курск - РФ и мыс Чауда - временно оккупированный Крым;
  • 1 управляемую авиационную ракету Х-31 - из акватории Черного моря;
  • противокорабельную ракету П-800 "Оникс" - из оккупированного Крыма;
  • зенитную управляемую ракету С-300 - из Белгородской народной республики.

В результате противовоздушного боя уничтожены 19 вражеских ударных БпЛА "Shahed-136/131".

видео дня

Также в Воздушных силах сообщили, что большинство ударных БПЛА российские оккупанты направили по прифронтовым областям.

ПВО сбила 19
ПВО сбила 19 "шахедов" / t.me/kpszsu

Противовоздушная оборона работала в Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Киевской областях.

Атака на Киев и область

Киевская городская военная администрация сообщила в Telegram, что в ночь на 11 ноября силы и средства противовоздушной обороны сбили все воздушные цели на подступах к столице.

По информации чиновников, воздушная тревога в Киеве была связана с атакой вражеских беспилотных летательных аппаратов. Дроны противника были запущены с южного направления.

По предварительным данным, в столице обошлось без жертв и разрушений.

"Существует большая вероятность, что враг таким образом проверяет систему ПВО Киева, поэтому людей просят не игнорировать воздушную тревогу", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, утром в субботу, 11 ноября, в Киеве прогремел мощный взрыв. После этого в городе объявили воздушную тревогу.

Сильные взрывы прогремели на левом берегу столицы, уточнил позже мэр Виталий Кличко. По предварительной информации, сработали силы ПВО по баллистике.

Напомним, спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат предупредил, что в Украине может увеличиться продолжительность воздушной тревоги. Все из-за взлета российского истребителя МиГ-31К - носителя аэробаллистических ракет Х-47 "Кинжал". Оккупанты отрабатывают задачи по более продолжительному нахождению самолета в воздухе.

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