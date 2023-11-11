В Киеве прогремели мощные взрывы, объявлена тревога: первые подробности

Утром в субботу, 11 ноября, в Киеве прогремели мощные взрывы. После этого в городе объявили воздушную тревогу.
О взрывах в столице сообщают местные жители. Сообщается, что было как минимум два взрыва.
08:16 Глава Офиса президента призвал не публиковать фото и видео работы ПВО.
"За это есть ответственность. Напоминаю об этом тем, кто решил сбрасывать его в разные каналы или соцсети для публикации", - написал Ермак в Telegram.
08:12 Мэр города Виталий Кличко сообщил, что сильные взрывы прогремели на левом берегу столицы.
"По предварительной информации, сработали силы ПВО по баллистике.Тревога продолжается. Находитесь в укрытиях!", - написал он.
В Сети появилось фото неба над Киевом:
8:08 "Ракетная угроза для столицы. Не игнорируйте тревогу! Находитесь в укрытиях до отбоя!", – написал в Telegram Сергей Попко, начальник Киевской городской военной администрации.
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