В Киеве прогремели мощные взрывы, объявлена тревога: первые подробности

О взрывах в столице сообщают местные жители. В КГВА призвали оставаться в укрытиях до отбоя.

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В Киеве после взрыва объявил воздушную тревогу / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, открытые источники

Утром в субботу, 11 ноября, в Киеве прогремели мощные взрывы. После этого в городе объявили воздушную тревогу.

О взрывах в столице сообщают местные жители. Сообщается, что было как минимум два взрыва.

08:16 Глава Офиса президента призвал не публиковать фото и видео работы ПВО.

видео дня

"За это есть ответственность. Напоминаю об этом тем, кто решил сбрасывать его в разные каналы или соцсети для публикации", - написал Ермак в Telegram.

08:12 Мэр города Виталий Кличко сообщил, что сильные взрывы прогремели на левом берегу столицы.

"По предварительной информации, сработали силы ПВО по баллистике.Тревога продолжается. Находитесь в укрытиях!", - написал он.

В Сети появилось фото неба над Киевом:

8:08 "Ракетная угроза для столицы. Не игнорируйте тревогу! Находитесь в укрытиях до отбоя!", – написал в Telegram Сергей Попко, начальник Киевской городской военной администрации.

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