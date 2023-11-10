В Украине воздушные тревоги будут длиннее: в Воздушных силах назвали причину

Российский истребитель МиГ-31К находится в воздухе дольше обычного.

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В Украине увеличится продолжительность воздушной тревоги / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Википедия

В Украине может увеличиться продолжительность воздушной тревоги. Все из-за взлета российского истребителя МиГ-31К - носителя аэробаллистических ракет Х-47 "Кинжал". Оккупанты отрабатывают задачи по более продолжительному нахождению самолета в воздухе. Об этом заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Ранее МиГ-31К взлетал примерно на 20 минут. За это время враг отрабатывал взлет и посадку. Однако стоит напомнить, что в предыдущие полгода были также тревоги продолжительностью около полутора часов. За это время истребитель вырабатывал все топливо.

"Сейчас враг прибегнул к другим задачам – это отработка дозаправки в воздухе. Понятно, что время пребывания МиГ возрастает фактически вдвое. Имеем продолжительность тогда более 2,5 часа", – сказал Игнат. видео дня

Стоит отметить, что 10 ноября из-за взлета МиГ-31К тревога началась в 10:29, а отбои начались лишь в 14:20. Таким образом тревога была почти 4 часа.

Обстрел Украины

Вечером в воскресенье, 5 ноября, российские оккупанты атаковали Одесскую область. В результате "прилетов" повреждены жилые дома, пострадало здание Художественого музя. Также есть раненые.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что пять человек получили ранения в результате ночной атаки российских оккупантов по Одессе. У пострадавших зафиксированы осколочные ранения. Все госпитализированы, медики оказывают всю необходимую помощь.

Позже стало известно о том, что 6 ноября ночью РФ атаковала три региона Украины. В Одессе взрывной волной изуродовано несколько многоэтажных жилых домов, музей в исторической части города, отнесенный к наследию ЮНЕСКО.

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