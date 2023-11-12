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РФ ночью ударила ракетами по Украине: первые детали

Алёна Воронина
12 ноября 2023, 08:30
Захватчики запустили по Украине две управляемые авиационные ракеты Х-59 и одну баллистическую ракету "Искандер-М". Удалось сбить одну ракету.
РФ ночью ударила ракетами по Украине: первые детали
РФ ночью ударила ракетами по Украине/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, открытые источники

Российские оккупанты в ночь на воскресенье, 12 ноября, нанесли очередной ракетный удар по Украине. Захватчики выпустили по территории нашего государства три ракеты.

Украинская противовоздушная оборона сбила одну управляемую авиационную ракету Х-59. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке в воскресенье, 12 ноября.

"Ночью российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Украине, применив две управляемые авиационные ракеты Х-59 и баллистическую ракету "Искандер-М". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59", – говорится в сообщении.

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В Генштабе добавили, что информация о последствиях этой атаки пока уточняется.

Воздушная тревога в ночь на воскресенье объявлялась в части областей нашего государства – в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

В Воздушных силах ВСУ сообщали об активности вражеской тактической авиации на юге и востоке нашей страны.

Атака была направлена на южные области

В Силах обороны юга Украины уточнили, что российские захватчики направили свою атаку на южный регион нашей страны.

"Пытаясь обойти системы противовоздушной обороны, управляемые ракеты направлялись по сложному маршруту. Однако силам противовоздушной обороны удалось уничтожить одну из управляемых ракет на Николаевщине. Вторая и баллистическая попали по открытой территории области. Без критических разрушений и пострадавших. В результате падения обломков сбитой ракеты повреждено несколько жилых домов. Предварительно, без пострадавших", – отмечается в сообщении.

Ракетные удары РФ по Украине

Утром в субботу, 11 ноября, в Киеве прогремели мощные взрывы. После этого в городе объявили воздушную тревогу. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что работали силы ПВО.

После этого стало известно, что в ночь на субботу РФ атаковала Украину дронами и ракетами. Тревога началась около 19:00 10 ноября и продолжалась до 03:00 11 ноября. Враг атаковал Украину ударными БПЛА и несколькими ракетами разных типов.

В КМВА сообщили, что РФ пыталась ударить по Киеву "Искандером". До столицы российская ракета не долетела – силы и средства противовоздушной обороны уничтожили ее на подлете к столице.

В воздушных силах уточнили, что Patriot сбил российскую баллистическую ракету. По словам командующего Воздушными силами Николая Олещука, выясняется тип ракеты, которую оккупанты выпустили в направлении столицы Украины. Это могла быть баллистическая ракета "Искандер-М" или управляемая зенитная С-400.

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