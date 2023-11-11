РФ пыталась ударить по Киеву "Искандером": в КГВА раскрыли подробности

До столицы российская ракета не долетела - силы и средства противовоздушной обороны уничтожили ее на подлете к столице.

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РФ попыталась нанести по Киеву ракетный удар / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, МО РФ, Генштаб Украины

После паузы в 52 дня российские оккупанты возобновили ракетные атаки по Киеву. После ночной атаки дронов РФ попыталась нанести по столице Украины ракетный удар.

"Приблизительно в 8:00 в сторону города была запущена баллистическая воздушная цель, по предварительным данным типа "Искандер", - сообщил начальник Киевской городской военной администарции Сергей Попко.

По его словам, в Киев ракета не долетела - силы и средства противовоздушной обороны уничтожили ее на подлете к столице.

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По предварительной информации - разрушений и пострадавших нет.

Воздушная атака РФ 11 ноября

В ночь на 11 ноября российские оккупанты атаковали Украину, выпустив 31 "Шахед" и три ракеты: авиационную Х-31, "Оникс" и С-300.

Силы противовоздушной обороны сбили 19 вражеских дронов. ПВО работала в Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Киевской областях.

На подступах к столице сбили все дроны.

РФ атаковала Одесскую область ракетами, после чего оккупанты запустили ударные беспилотники типа Shahed. Днепропетровская область была атакована дронами-камикадзе. В результате атак российских захватчиков есть разрушения, но люди, к счастью, не пострадали.

Утром 11 ноября в Киеве также прогремели мощные взрывы. После этого в городе объявили воздушную тревогу.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что российские оккупанты выпустили в сторону Киева баллистические ракеты.

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