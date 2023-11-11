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Ночная атака дронов: в Одесской и Днепропетровской областях есть "прилеты"

Анна Ярославская
11 ноября 2023, 09:45
В результате атак российских захватчиков есть разрушения, но люди, к счастью, не пострадали.
Герань, атака дронов
Ночью РФ атаковала Украину дронами и ракетами / Коллаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA, Армия inform

Ночью 11 ноября российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе. Под удар попали Одесская и Днепропетровская области.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, вчера вечером страна-агрессор РФ атаковала Одесскую область ракетами, после чего оккупанты запустили ударные беспилотники типа Shahed.

"Ракетами ударили дважды в Одесский район. Оккупанты попали по дачному кооперативу. Пострадали три человека, 96-летняя женщина госпитализирована, состояние стабильное. Также есть попадание в припортовую инфраструктуру, люди не пострадали", - рассказал Кипер.

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После ракет захватчики запустили ударные БПЛА. Силы ПВО сбили четыре дрона, однако было попадание по неиспользуемым зданиям. К счастью, в результате атаки никто не пострадал.

Атака на Днепроптеровщину

Российская армия в ночь на 11 ноября атаковала Днепропетровскую область дронами-камикадзе. Есть попадание.

"Ночью враг массированно атаковал область беспилотниками. Пять из них сбили наши защитники - в Павлоградском, Каменском, Днепровском и Криворожском районах", -сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

Два "Шахеда" попали в здание. На месте удара есть разрушения. Там вспыхнул пожар, который уже ликвидировали спасатели.

Кроме того, дважды за ночь оккупанты ударили по Марганецкой общине в Никопольском районе. Россияне выпустили более полдесятка снарядов из тяжелой артиллерии. К счастью, люди не пострадали.

Последствия атаки дронов на Днепропетровщину
Последствия атаки дронов на Днепропетровщину / Aото: t.me/dnipropetrovskaODA

Воздушная атака РФ 11 ноября

В ночь на 11 ноября российские оккупанты атаковали Украину, выпустив 31 "Шахед" и три ракеты: авиационную Х-31, "Оникс" и С-300.

Силы противовоздушной обороны сбили 19 вражеских дронов. ПВО работала в Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Киевской областях.

На подступах к столице сбили все дроны.

Утром 11 ноября в Киеве также прогремели мощные взрывы. После этого в городе объявили воздушную тревогу.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что российские оккупанты выпустили в сторону Киева баллистические ракеты.

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