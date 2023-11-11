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Оккупанты выпустили баллистику, сработала ПВО: в ВСУ рассказали об атаке по Киеву

Дмитрий Видоменко
11 ноября 2023, 09:25
Взрывы в Киеве утром 11 ноября были связаны с работой ПВО - из-за атаки по городу русскими баллистическими ракетами, сказал Юрий Игнат.
Игнат, баллистика
Для атаки по Киеву враги использовали баллистические ракеты - Юрий Игнат / коллаж Главред, фото US Army и скриншот из видео

Взрывы в столице Украины утром в субботу, 11 ноября, были связаны с работой системы противовоздушной обороны ВСУ ‒ российские оккупанты выпустили в сторону Киева баллистические ракеты. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Предварительная информация, это все же была баллистика. В Киеве раздались взрывы. Пока еще нет информации от местной администрации и полиции, где именно, возможно, есть какие-то обломки или какие-то повреждения. Ожидаем информацию, но была работа ПВО. Отработала ПВО Киева по баллистике", - сказал он.

Офицер добавил, что информацию о количестве целей и их типе предоставит Воздушное командование ВСУ "Центр".

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Спикер ВС также объяснил ‒ в Киеве воздушная тревога была объявлена уже после звуков взрывов именно потому, что оккупанты применили баллистические ракеты.

"Баллистика летит очень быстро. Радиолокационно она не так заметна, как крылатые ракеты. К баллистике можно отнести ракеты С-300, С-400, "Искандер-М", "Кинжал", - объяснил офицер.

Спикер ВС предположил, что оккупанты могли запустить баллистику с приграничных территорий – из районов возле Киевской, Черниговской или Сумской областей.

Атака на Киев и область

Киевская городская военная администрация сообщила в Telegram, что в ночь на 11 ноября силы и средства противовоздушной обороны сбили все воздушные цели на подступах к столице.

По информации чиновников, воздушная тревога в Киеве была связана с атакой вражеских беспилотных летательных аппаратов. Дроны противника были запущены с южного направления.

По предварительным данным, в столице обошлось без жертв и разрушений.

"Существует большая вероятность, что враг таким образом проверяет систему ПВО Киева, поэтому людей просят не игнорировать воздушную тревогу", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, утром в субботу, 11 ноября, в Киеве прогремел мощный взрыв. После этого в городе объявили воздушную тревогу.

Сильные взрывы прогремели на левом берегу столицы, уточнил позже мэр Виталий Кличко. По предварительной информации, сработали силы ПВО по баллистике.

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баллистические ракеты Воздушные Силы новости Украины война России и Украины Юрий Игнат
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