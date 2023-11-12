Враг нацелился на один город и это не Авдеевка: ВСУ рассказали о планах РФ до конца года

Российские оккупанты по приказу Путина должны достичь "победы" до конца года, чтобы это стало "бонусом" перед его выборами.

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ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 37 отдельная бригада морской пехоты

У российских оккупантов есть план по захвату Украины до конца 2023 года. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сухопутных войск Владимир Фитьо.

Он утверждает, что россияне будут пытаться захватить Купянск до конца года. Российский диктатор Владимир Путин хочет, чтобы это произошло и стало "победой" оккупантов перед выборами в РФ.

"Хочет иметь хотя бы какие-то политические бонусы, и надо же как-то объяснить своим гражданам, куда делись 300 тысяч военных и почему происходит скрытая мобилизация. А поскольку нет побед, то уже в 100500 раз было дано указание выйти на границы Донецкой и Луганской областей", - сказал Фитьо.

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В ВСУ добавили, что если оккупантам удастся прорваться и закрепиться, то украинским военным будет труднее их выбивать с позиций.

Ситуация на Купянском направлении

Напомним, что РФ готовится к прорыву на Купянском направлении. Задача Сухопутных войск России на направлении Купянск-Лиман, вероятно, заключается в продвижении на запад к реке Оскол.

Генерал раскрыл тяжелую ситуацию под Купянском и попытки врага оккупировать территорию. Сырский в своем Telegram-канале сообщил, что стратегических успехов на Купянском направлении российские оккупанты сейчас не имеют.

РФ идет на штурм на Купянском направлении. Враг пытается атаковать даже ночью, стремясь "раздробить" свои подразделения, подчеркнул спикер ВСУ Илья Евлаш о планах россиян.

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