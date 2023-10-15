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РФ идет на штурм на Купянском направлении: в ВСУ назвали новую цель оккупантов

Алексей Тесля
15 октября 2023, 20:49 обновлено 15 октября, 20:52
Враг пытается атаковать даже ночью, стремясь "раздробить" свои подразделения, подчеркнул Илья Евлаш.
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ВСУ отражают атаки российских оккупантов / Коллаж Главреда. Фото: instagram.com/libkos

За прошедшие сутки Силы обороны отразили 17 атак противника – 10 на Купянском и 7 на Лиманском направлениях, сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ капитан Илья Евлаш.

Как подчеркнул он в эфире информационного марафона, несмотря на то, что противник продолжает применять РСЗО, ствольную артиллерию, танки и тяжелую бронированную технику, Силам обороны Украины удалось уничтожить 165 оккупантов на Лимано-Купянском направлении и ликвидировать немало техники.

При этом враг пытается атаковать даже ночью и стремится "раздробить" подразделения, чтобы усложнить их уничтожение украинской артиллерией и расчетами беспилотников.

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Украинский офицер пояснил, что оккупанты активно применяет артиллерию и работает по позициям украинских военных с максимально крайних граничных дистанций, чтобы обезопасить свои артиллерийские системы от попаданий украинских контрбатарейных подразделений.

По его словам, несмотря на большие потери на Лимано-Купянском направлении, противник, понеся большие потери, восстанавливаются и со временем снова прибегает к наступлению.

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ подчеркнул, что россияне пытаются атаковать украинские силы на Купянском направлении с целью окружить Купянск и выйти на рубеж реки Оскол, чтобы пробить себе сухопутный коридор до Боровой.

Евлаш добавил, что попытки оккупантов штурмовать оборонительные рубежи – безуспешны. Россияне терпят большие потери и отходят обратно.

Ранее сообщалось, что РФ бросила в бой резервы и готовит окружение ключевого города. Несмотря на увеличение числа авиаобстрелов, у оккупантов нет успехов, подчеркнул Иван Шевцов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что войска РФ атакуют в направлении Купянска, у ВСУ успехи под Бахмутом. Силы обороны Украины продолжают свое наступление на юге и востоке, планомерно выбивая российских оккупантов со своих территорий, сказали в Генштабе.

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ВСУ Купянск война России и Украины
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