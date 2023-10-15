РФ бросила в бой резервы и готовит окружение ключевого города – подполковник ГПСУ

Несмотря на увеличение числа авиаобстрелов, у оккупантов нет успехов, подчеркнул Иван Шевцов.

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ВСУ отражают атаки оккупантов РФ / колаж: Главред, фото: 59 ОМПБр

На Купянском и Лиманском направлениях российские военные применяют так называемые "мясные штурмы", рассказал начальник пресс-службы штурмовой бригады "Стальной кордон" подполковник Иван Шевцов.

"Это направление группы от 50 до 100 военнослужащих прямо на мясо. То есть из 100 окупантов живыми возвращаются 10-20", - подчеркнул он в эфире канала Эспрессо.

Украинский офицер отметил, что несмотря на увеличение числа авиаобстрелов, у оккупантов нет успехов на этих направлениях.

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По его словам, враг стянул достаточно большой и разнообразный контингент. Против ВСУ на этих направлениях воюют первая танковая армия оккупантов и 25-я армия РФ, при этом также присутствуют подразделения "Шторм Z" и даже мобилизованные из "ЛДНР".

Цели оккупантов на Купянском направлении

Как уточнил он в эфире Radio NV, российские оккупанты ставят перед собой цель окружить Купянск.

"Всё это и говорит о том, что враг хочет прорваться к Купянску. До наступления зимы, до наступления сложных погодных условий, хочет выйти [на рубеж, который проходит] по левому берегу реки Оскол", - отметил собеседник.

Шевцов добавил, что Купянск и Купянск-Узловой являются очень важными стратегическими пунктами, в которых есть хорошие железнодорожные подъезды.

РФ перешла в наступление

Ранее сообщалось о том, что оккупантам обломали "зубы" под Купянском. Украинские военные рассказали, какой ценой дается россиянам новое наступление на востоке.

Недавно появились сообщения о том, что РФ пытается уничтожить Авдеевку. Эксперты Института изучения войны заметили значительный рост активности россиян в районе Очеретино, Тоненькое, Бердичев, расположенных к северо-западу от Авдеевки, и на линии Водяное-Опытное к северо-западу от Авдеевки.

Напомним, ранее сообщалось о том, что войска РФ атакуют в направлении Купянска, у ВСУ успехи под Бахмутом. Силы обороны Украины продолжают свое наступление на юге и востоке, планомерно выбивая российских оккупантов со своих территорий, сказали в Генштабе.

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