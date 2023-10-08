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Войска РФ атакуют в направлении Купянска, у ВСУ успехи под Бахмутом – Генштаб

Андрей Ганчук
8 октября 2023, 09:12 обновлено 8 октября, 09:17
Силы обороны Украины продолжают свое наступление на юге и востоке, планомерно выбивая российских оккупантов со своих территорий, сказали в Генштабе.
ВСУ, войска РФ
ВСУ достигли частичных успехов северо-восточнее Андреевки Донецкой области - Генштаб / Коллаж: Главред, фото: 33-я ОМБр, Минобороны РФ

Оккупационные войска агрессора России ведут наступательные действия в районах Купянска Харьковской области, Кременной Луганской области, и Бахмута Донецкой области. ВСУ наступают на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Под Бахмутом у украинских войск есть успехи. Об этом заявили в Генеральном штабе.

Согласно данным Генштаба на утро, 8 октября, силы обороны Украины продолжают контрнаступление на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Войска наносят противнику потери в силах и средствах, освобождают территории, закрепляются и истощают оккупантов.

Под Бахмутом украинские воины достигли частичных успехов.

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"Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении. Достигли частичных успехов северо-восточнее Андреевки Донецкой области. Наши воины наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, закрепляются на занятых рубежах и истощают врага", - отметили в штабе.

Где атакуют войска РФ

В Генштабе рассказали, что российские оккупационные войска атакуют в районах Купянска Харьковской области, Кременной на Луганщине и у Бахмута в Донецкой области.

За прошедшие 24 часа на фронте произошло 68 боевых столкновений. В направлении Купянска украинские бойцы отбили 13 атак – в районах Синьковки и Ивановки.

В районе Кременной отбито шесть вражеских атак неподалеку от Макеевки Луганской области.

Также оккупанты пытались вернуть позиции в районе Андреевки под Бахмутом.

Контрнаступление ВСУ

Разведка Британии узнала о действиях врага у Токмака. По данным аналитиков, российских оккупантов охватил страх прорыва украинских войск к захваченному городу в Запорожской области. В частности, россияне строят и усиливают укрепления у Токмака и вывозят оттуда свои семьи.

ВСУ пошли вперед и продвинулись на юге, рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский. Как заявил командир, потери оккупантов РФ резко выросли. Украинские войска продвинулись к северу от населенных пунктов Копани и Новопрокоповка Запорожской области.

В ВСУ раскрыли тяжелую ситуацию под Бахмутом. Начальник пресс-службы Восточной группировки Илья Евлаш сообщил, что на южном фланге идут тяжелые боевые действия. Враг пытается зацепиться за железную дорогу.

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ВСУ Бахмут Купянск войска России война России и Украины
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