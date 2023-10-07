"Потери врага резко выросли": ВСУ пошли вперед и продвинулись на юге

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1265 огневых задач.

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ВСУ продвигаются на юге / Коллаж: Главред, Фото: 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского, 14 ОМБр Романа Великого

Подразделения Сил обороны Украины пошли вперед на Таврическом направлении, сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский.

В результате успешных действий удалось продвинуться вперед к северу от населенных пунктов Копани и Новопрокоповка Запорожской области, написал он в Telegram.

"Потери врага резко выросли. Уничтожен РСЗО БМ-27 Ураган", - подчеркнул украинский генерал. видео дня

По его данным, за прошедшие сутки враг нанес 14 авиационных ударов, провел 22 боевых столкновения, кроме того совершил 782 артобстрела.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1265 огневых задач, сообщил командующий ОСГВ "Таврия".

Общие потери врага составили 338 человек. Уничтожены 52 единицы военной техники противника, в частности:

7 танков;

7 ББМ;

14 артиллерийских систем;

1 РСЗО;

1 ПТРК;

3 БпЛА;

17 единиц автомобильной;

2 единицы специальной техники;

склад боеприпасов и еще один важный объект врага.

Контрнаступление ВСУ

Ранее сообщалось, что ВСУ отодвигают линию фронта и продвигаются вперед на двух направлениях. Украинские войска продолжали наступательные действия и сумели добиться успеха.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне наступали на 6 направлениях: ВСУ дали мощный ответ оккупантам. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные действия.

Ранее сообщалось, что ВСУ штурмом взяли укрепления РФ на юге. На кадрах, зафиксированных украинским беспилотником, позиции россиян штурмовала группа, в которую входили четверо украинских воинов.

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