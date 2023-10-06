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Зачистили позиции и "покрошили" россиян: ВСУ штурмом взяли укрепления РФ на юге

Алексей Тесля
6 октября 2023, 14:59 обновлено 6 октября, 15:20
Позиции россиян на Запорожье штурмовала группа, в которую входили четверо украинских воинов.
взрыв
ВСУ зачистили позиции россиян на юге / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Michael, скриншот

Шестеро российских оккупантов пытались скрыться со своей позиции во время ее штурма украинскими воинами, при этом в живых остались не все из врагов.

На кадрах, запечатленных украинским беспилотником, позиции россиян штурмовала группа, в которую входили четверо украинских воинов. Видео опубликовал в Telegram журналист Юрий Бутусов.

Отметим, что бегство с позиции большинства оккупантов стоило жизни (на записи можно разглядеть) 5 ликвидированным захватчикам.

видео дня

"Видео снято нашим разведывательным дроном во время захвата и зачистки российских позиций бойцами 2-го горно-штурмового батальона 128-й ОГШБр на Запорожском направлении. Во время штурма оккупанты покидают свои позиции, но убежать удалось не всем. Многим "повезло" навсегда остаться в украинской земле, которую они так стремились захватить", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите видео - ВСУ зачистили позиции РФ на Запорожье:

Screenshot
ВСУ уничтожили россиян на юге / Скриншот

Ранее сообщалось, что ВСУ прорвали позиции РФ на юге со штурмом окопов РФ и рукопашной. Вторая линия обороны РФ представляет собой выкопанные траншеи и окопы, которые почти все соединены между собой в одну сеть.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ пошли на штурм и продвинулись вперед. Силы обороны продолжают удерживать инициативу на Бахмутском направлении, сообщил Сергей Череватый.

Ранее сообщалось, что ВСУ закрепились на левом берегу Днепра на Херсонщине. Подразделения Вооруженных сил Украины сумели закрепиться на левом берегу Днепра во временной оккупированной РФ Херсонской области.

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Запорожская область война России и Украины контрнаступление ВСУ
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