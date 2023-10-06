Россияне наступали на 6 направлениях: ВСУ дали мощный ответ оккупантам

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что за сутки произошло 28 боевых столкновений. Враг нанес 2 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня.
В вечерней сводке Генштаба в Facebook за 6 октября отметили, что РФ нанесла очередной удар по Украине, применив 33 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".
- На Купянском направлении наши защитники отбили атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.
- На Лиманском направлении силы обороны отразили 5 атак врага в районе восточнее Макеевки Луганской области.
- Противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе южнее Андреевки Донецкой области на Бахмутском направлении.
- На Марьинском направлении в течение суток силы обороны успешно отбили около 10 атак врага в районах Марьинки и Новомихайловки.
- Защитники отбили атаки врага в районе населенных пунктов Угледар, Золотая Нива, Старомайорское Донецкой области и севернее Приютное Запорожской области на Шахтерском направлении.
- На Запорожском направлении силы обороны успешно отбили атаки врага в районе северо-восточнее Новопрокоповки.
"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - сообщили в Генштабе.видео дня
За сутки авиация сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 - по зенитно-ракетным комплексам противника.
"Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 1 средству противовоздушной обороны, 6 артиллерийским средствам, 1 району сосредоточения личного состава и по 1 станции РЭБ противника", - говорится в сообщении.
Ситуация на фронте
Напомним, что ВСУ раскрыли детали о самом тяжелом направлении фронта. Начальник пресс-службы восточной группировки войск сообщил о тяжелых боях в районе железной дороги под Бахмутом. Оккупантам не удается закрепиться.
ВСУ продвинулись возле трех населенных пунктов на Донбассе и Запорожье. Защитники Украины продвинулись возле Андреевки Донецкой области, а также - возле Работиного и ивового на Запорожье.
ВСУ штурмом взяли укрепления РФ на юге. На кадрах, зафиксированных украинским беспилотником, позиции россиян штурмовала группа, в которую входили четверо украинских воинов.
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