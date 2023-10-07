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ВСУ отодвигают линию фронта: продвигаются вперед на двух направлениях – ISW

Алексей Тесля
7 октября 2023, 08:43 обновлено 7 октября, 08:50
Украинские войска продолжали наступательные действия и сумели добиться успеха.
ВСУ
ВСУ продвигаются вперед / Коллаж: Главред, фото: фото: ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого, 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

Подразделения Сил обороны Украины продолжали наступательные операции на западе Запорожской области, где за последнее время сумели незначительно продвинуться вперед.

Согласно опубликованным геолокационным кадрам, украинские силы продвинулись к полосе деревьев к западу от Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова). Об этом идет речь в обзоре Института изучения войны (ISW).

По данным действующих в этом районе добровольческих батальонов "Шторм Осетия" и "Алания", украинские силы постепенно передвигают линию фронта ближе к Вербовому. Российские источники утверждали, что небольшие группы украинской пехоты продолжали атаковать российские позиции на линии Копани-Работино (до 5 км северо-западнее Работино) в течение ночи с 5 на 6 октября и 6 октября.

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Кроме того, об атаках украинских сил вблизи Вербового и Новопрокоповки (18 км к юго-востоку от Орехова) утверждали также российские военные блогеры.

В свою очередь украинский военный обозреватель сообщил о неудачных атаках оккупационных войск РФ в районе Работино. По его данным, российский 104-й полк ВДВ (76-я дивизия ВДВ) не смог дойти до окрестностей Работино и даже потерял несколько позиций у Копани, а 108-й полк ВДВ (7-я дивизия ВДВ) пытался убить клин по Т0803, но ему пришлось отойти.

Ситуация в районе Бахмута

При этом в ISW уточнили, что украинские войска продолжали наступательные действия на Бахмутском направлении и, как сообщается, 6 октября продвинулись к югу от Бахмута. По данным украинского Генштаба, что украинские войска имели успех к востоку от Андреевки (8 км к юго-западу от Бахмута).

Российские военные блоггеры утверждали, что украинская группа численностью в батальон наступала в направлении железнодорожного пути между Андреевкой и Клещиевкой (6 км юго-западнее Бахмута).

В свою очередь российские войска совершили безуспешные контратаки вблизи Бахмута. Представитель Генерального штаба Украины и Восточной группы войск ВСУ капитан Илья Евлаш сообщил, что российские войска безуспешно пытались вернуть утраченные позиции к востоку от Дилиевки (15 км к юго-западу от Бахмута), к югу от Андреевки и вблизи Клещиевки.

Контрнаступление ВСУ

Ранее сообщалось о том, что ВСУ штурмом взяли укрепления РФ на юге. Позиции россиян на Запорожье штурмовала группа, в которую входили четверо украинских воинов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ продвинулись под Бахмутом. ВСУ продолжали наступательные действия в на Бахмутском направлении и продвинулись вперед вблизи нескольких населенных пунктов.

Под Бахмутом разворачиваются ключевые события. В районе железной дороги возле Бахмута Донецкой области идут очень тяжелые бои - лоб в лоб. На северном фланге города российские оккупанты пытаются остановить наступление ВСУ.

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Бахмут Запорожская область война России и Украины Институт изучения войны
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