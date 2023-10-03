На войне погибли добровольцы из Беларуси: воевали за Украину

На войне в Украине погибли военные из Беларуси, которые были на стороне украинских военных.

https://glavred.info/ukraine/na-viyni-zaginuli-dobrovolci-iz-bilorusi-voyuvali-za-ukrajinu-10505446.html Ссылка скопирована

На фронте погибли добровольцы из Беларуси / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, ua.depositphotos.com

На войне в Украине недавно погибли еще несколько добровольцев из Беларуси. Они были на стороне Сил обороны Украины.

"Вы достойно выполнили боевую задачу на востоке. К сожалению, последнее для вас. Увидимся в Вальгалле, братья", - сообщили в добровольческом отряде спецназначения террор в Telegram.

Белорусское издание "Зеркало" связалось с представителями добровольческого батальона, в котором им подтвердили гибель бойцов. Однако о количестве погибших и более подробной информации добровольцы не сообщили.

видео дня

Стоит добавить, что 31 июля в Украине погибли четверо белорусских добровольцев из батальонов Литвин и Волат, которые защищали страну от полномасштабной российской агрессии.

Напомним, что Украина вернула тела 51 погибшего украинского воина. Украинская сторона осуществила ряд мероприятий, по результатам которых на подконтрольную украинскому правительству территорию удалось репатриировать тела 51 погибшего воина.

В авиакатастрофе в Донецкой области погибли 6 украинских пилотов. Авиакатастрофа с участием военных вертолетов Ми-8 произошла в Краматорском районе Донецкой области. Летательные аппараты полностью уничтожены.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.