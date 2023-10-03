На войне погибли добровольцы из Беларуси: воевали за Украину

На войне в Украине недавно погибли еще несколько добровольцев из Беларуси. Они были на стороне Сил обороны Украины.
"Вы достойно выполнили боевую задачу на востоке. К сожалению, последнее для вас. Увидимся в Вальгалле, братья", - сообщили в добровольческом отряде спецназначения террор в Telegram.
Белорусское издание "Зеркало" связалось с представителями добровольческого батальона, в котором им подтвердили гибель бойцов. Однако о количестве погибших и более подробной информации добровольцы не сообщили.
Стоит добавить, что 31 июля в Украине погибли четверо белорусских добровольцев из батальонов Литвин и Волат, которые защищали страну от полномасштабной российской агрессии.
Напомним, что Украина вернула тела 51 погибшего украинского воина. Украинская сторона осуществила ряд мероприятий, по результатам которых на подконтрольную украинскому правительству территорию удалось репатриировать тела 51 погибшего воина.
В авиакатастрофе в Донецкой области погибли 6 украинских пилотов. Авиакатастрофа с участием военных вертолетов Ми-8 произошла в Краматорском районе Донецкой области. Летательные аппараты полностью уничтожены.
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