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Украина вернула тела 51 погибшего украинского воина

Юлия Куришко
15 сентября 2023, 16:21 обновлено 15 сентября, 16:31
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Украинская сторона осуществила ряд мер, чтобы вернуть тела погибших украинских воинов, которые защищали Украину.
Украина вернула тела 51 погибшего украинского воина
Украина вернула тела погибших украинских военных / коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил о том, что Украина вернула тела еще 51 погибшего украинского военного.

Как сообщили в Telegram-канале штаба, украинская сторона осуществила ряд мероприятий, по результатам которых на подконтрольную украинскому правительству территорию удалось репатриировать тела 51 погибшего воина.

Передача тел произошла благодаря совместной работе координационного штаба, Управления гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба Вооруженных сил Украины и управления по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

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Всего за два года работы удалось репатриировать тела 1832 украинских защитников.

"Украина будет продолжать поиски и возвращение тел всех наших героев, отдавших свои жизни в боях за независимость Украины", - отметили в штабе.

Напомним, что в боях с российскими оккупантами погиб молодой разведчик-сапер. Свой последний бой защитник Украины принял в Луганской области. Без отца остались две его маленькие дочери-двойняшки.

В боях на Херсонщине погиб молодой воин из Ровно. 21-летний воин Роман "Ворон" Кужель встал на защиту родной страны с первых дней полномасштабного российского вторжения, а после войны планировал жениться.

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