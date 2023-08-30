В авиакатастрофе в Донецкой области погибли 6 украинских пилотов - УП

29 августа в Донецкой области при неизвестных обстоятельствах упали два вертолеты военной авиации, экипажи погибли, открыто уголовное производство, сообщил спикер 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского Евгений Ракита.
Авиакатастрофа с участием военных вертолетов Ми-8 произошла в Краматорском районе Донецкой области. Летательные аппараты полностью уничтожены.
Собеседники Украинской правды в силовых структурах сообщили, что на месте падения обнаружили тела шести погибших украинских военнослужащих.
В Единый реестр досудебных решений внесены данные по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 416 УК Украины "Нарушение правил полетов или подготовки к ним наказывается лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет".
Расследованием занимается ГБР.
Что известно о погибших пилотах
Представитель 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского Ракита не прокомментировал обстоятельства гибели пилотов, однако указал, что они имели офицерские звания. Один из них родом из Полтавщины, остальные - из других регионов Украины. Прощаться с пилотами 1 сентября в Полтаве, передает Суспільне.
Напомним, что на Житомирщине столкнулись 2 самолета, погибли 3 пилота. В авиакатастрофе погибли сразу 3 пилота. Среди них был украинский летчик, защищавший Киев в начале полномасштабного вторжения.
В ВСУ обнародовали имена всех погибших пилотов. Бригада тактической авиации Василькова сообщила, что в результате авиакатастрофы в Житомирской области, кроме Андрея Пильщикова, погибли еще Вячеслав Минка и Сергей Проказин.
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