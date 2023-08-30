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В авиакатастрофе в Донецкой области погибли 6 украинских пилотов - УП

Юлия Куришко
30 августа 2023, 22:35 обновлено 30 августа, 22:51
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Авиакатастрофа с участием военных вертолетов Ми-8 произошла в Краматорском районе Донецкой области.
В авиакатастрофе в Донецкой области погибли 6 украинских пилотов - УП
В Донецкой области столкнулись вертолеты / коллаж: Главред, фото: Википедия, ГБР

29 августа в Донецкой области при неизвестных обстоятельствах упали два вертолеты военной авиации, экипажи погибли, открыто уголовное производство, сообщил спикер 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского Евгений Ракита.

Авиакатастрофа с участием военных вертолетов Ми-8 произошла в Краматорском районе Донецкой области. Летательные аппараты полностью уничтожены.

Собеседники Украинской правды в силовых структурах сообщили, что на месте падения обнаружили тела шести погибших украинских военнослужащих.

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В Единый реестр досудебных решений внесены данные по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 416 УК Украины "Нарушение правил полетов или подготовки к ним наказывается лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет".

Расследованием занимается ГБР.

Что известно о погибших пилотах

Представитель 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского Ракита не прокомментировал обстоятельства гибели пилотов, однако указал, что они имели офицерские звания. Один из них родом из Полтавщины, остальные - из других регионов Украины. Прощаться с пилотами 1 сентября в Полтаве, передает Суспільне.

Напомним, что на Житомирщине столкнулись 2 самолета, погибли 3 пилота. В авиакатастрофе погибли сразу 3 пилота. Среди них был украинский летчик, защищавший Киев в начале полномасштабного вторжения.

В ВСУ обнародовали имена всех погибших пилотов. Бригада тактической авиации Василькова сообщила, что в результате авиакатастрофы в Житомирской области, кроме Андрея Пильщикова, погибли еще Вячеслав Минка и Сергей Проказин.

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