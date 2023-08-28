'Были очень заинтересованы': в ISW раскрыли, кто хотел смерти Пригожина больше, чем Путин

Минобороны России активизировало усилия, чтобы "задушить" вагнеровцев в Сирии и Африке, считают аналитики.

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Кто мог быть заинтересован в смерти Пригожина / коллаж: Главред, фото: росСМИ, скриншот: видео

В институте по изучению войны рассказали новые версии, кто мог быть еще более заинтересованными в ликвидации финансиста ЧВК "Вагнера".

По данным аналитиков, более заинтересованным в ликвидации "повара Путина" могло быть министерство обороны России. Интересными деталями поделился бывший журналист-расследователь Русской службы BBC Андрей Захаров, ссылаясь на неназванные источники, передает ISW.

Захаров сообщил, что Путин разрешил Пригожину продолжать операции ЧВК "Вагнера" на Ближнем Востоке и в Африке. В то же время отдал приказ не вмешиваться в Украину и Россию. Это он сделал во время одной из двух встреч, которые состоялись после мятежа Пригожина 24 июня.

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Между тем, как отметил бывший журналист-расследователь, Минобороны России активизировало усилия. Оно взялось за то, чтобы "задушить" вагнеровцев в Сирии и Африке. К примеру, в Сирии требовали, чтобы "повар Путина" вывел своих прихвостней до конца сентября. Поэтому, Пригожин с руководством ЧВК прибыли в Москву, чтобы урегулировать этот вопрос. Собственно, произошло это накануне его ликвидации.

По словам Захарова, пока судьба "империи Пригожина" - вместе с военными контрактами и контрактами на добычу нефти, газа и золота - на Ближнем Востоке и в Африке неясна.

Он также отметил, что третья сторона, например, другая силовая структура России, должна принять зарубежные активы "Вагнера", а не поручать их Минобороны. Это предотвратит напряжение и уничтожение этих активов.

Не исключает Захаров, что Минобороны спешило расформировать "Вагнера", ведь Кремль не определился с судьбой наемников. И тут простое объяснение: оборонное ведомство могло стремиться взять под контроль то, что останется от ЧВК Пригожина.

Ликвидация Пригожина

Напомним, что 23 августа самолет "Вагнера" упал возле склада хранения ракетного и артиллерийского вооружения РФ. Самолет Пригожина сбила российская ПВО, местные жители слышали, что в небе раздалось два взрыва.

После гибели Пригожина Путин может готовиться к гражданской войне в РФ. Эксперт отмечает, что люди в России "съели" уничтожение нескольких бортов во время марша Пригожина с российскими офицерами внутри.

Источники издания Financial Times заявили, что самолет Пригожина сбила российская ПВО. Это сбивание самолета главаря вагнеровцев намекает, что к этому может быть причастен Путин.

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