Зимой Украина может столкнуться с российской армией нового образца - Жданов

Жданов пояснил, если Путин начнет побеждать в Украине и заставит нас через Запад сесть за стол переговоров.

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Жданов рассказал об обновлении российской армии / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Генштаб ВСУ

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду рассказал, что зимой Украина может столкнуться с российской армией нового образца, и есть ли вероятность того, что к этому времени Запад предоставит Украине и авиацию, и ракеты.

"К декабрю-январю мы можем получить российскую армию, оснащенную, вооруженную и немного обученную - лучше сформулировать так. Запад подписался под нашей формулой мира, поэтому он просто не может дать заднюю, потому что это будет считаться его поражением", - подчеркнул Жданов.

Эксперт пояснил, что после подписания на G20 компромиссного коммюнике российские газеты завопили о победе Путина на международной арене.

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"А теперь представьте, что будет, если Путин начнет побеждать в Украине и заставит нас через Запад сесть за стол переговоров. Путин готов к переговорам прямо сейчас - там, где стоим, и садимся, то есть все, что российские войска захватили, российское. Мы же готовы к переговорам только с позиции "Геть з України!". Поэтому сегодня позиции непримиримы. Если завтра Запад вдруг устанет и скажет, что он не тянет и не будет больше помогать Украине, мы будем вынуждены уступить территорию", - отметил Жданов.

По словам эксперта, как только Путин такое услышит, он скрутит мероприятие в бараний рог и будет считать себя мировым победителем.

"Поэтому, если Запад ослабит нам помощь, он признает Путина своим хозяином", - добавил Жданов.

Напомним, что военный эксперт дал прогноз, может ли война закончиться до конца 2024 года. Селезнев считает, что сроки окончания войны зависят от многого и объяснил, что все зависит от того, какие ресурсы будет иметь армия Украины.

Буданов раскрыл, как закончится война в Украине. Чтобы это остановить, надо вернуться к признанным миром границам и к миропорядку, который выстраивался очень много лет, подчеркнул глава ГУР.

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