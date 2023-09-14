Военный эксперт дал прогноз, может ли война закончиться до конца 2024 года

Селезнев считает, что сроки окончания войны зависят от многого и объяснил, что все зависит от того, какие ресурсы будет иметь армия Украины.

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Селезнев рассказал прогноз окончания войны / коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр, 36 ОБрМП

Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, который до оккупации Крыма служил руководителем крымского медиацентра, рассказал о том, может ли война закончиться до конца 2024 года.

Экс-секретарь Генштаба в интервью для ТСН пояснил, что война - это дело ресурсное, однако он не сомневается в победе ВСУ.

"Конечно, что итог этой войны очевиден - мы в этом поединке с путинской армией одержим победу. Вопрос только в цене. Относительно сроков - они зависят от многого. Первое - насколько будет способна российская оккупационная армия обеспечить себя всем необходимым. Видим, с чем сейчас сталкивается Путин. Он вынужден кланяться диктатору Северной Кореи Ким Чен Ыну, чтобы получить соответствующие боеприпасы, ракетное вооружение для обеспечения собственного войска. Соответственно, сроки будут зависеть и от того, какими ресурсами будет обладать украинская армия. Тогда можем определяться", - подчеркнул Селезнев. видео дня

Также эксперт добавил, что руководитель украинской военной разведки генерал Кирилл Буданов убежден в том, чтоу войны не будет очень больших сроков.

"На уточняющие вопросы он отвечает, что до года. Но предыдущие прогнозы генерала в определенной степени были скорректированы по вполне очевидным причинам. Пока наши западные партнеры медлили с передачей вооружения и военной техники для нас, враг имел возможность тщательно подготовиться", - уточнил Селезнев.

Эксперт поделился своими размышлениями, что ему бы хотелось до ноября следующего года, накануне президентской избирательной гонки в США, чтобы Байден проинформировал своих избирателей о том, что украинская армия одержала победу в этом поединке с путинской армией.

Напомним, что Волкер сказал, что поможет закончить войну. Запад не должен обращать внимание на то, сколько для них стоит день войны в Украине, ведь цена проигрыша будет намного больше, подчеркнул экс-спецпредставитель Госдепа.

Стало известно, о чем говорили Ким Чен Ын и Путин и как это повлияет на войну. Ким сделал резкое заявление об Украине, этим окончательно означив свою политическую и военную поддержку России.

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