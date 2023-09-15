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"Убьют или сбросят свои": Селезнев рассказал, как закончится власть Путина

Юлия Куришко
15 сентября 2023, 03:05
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Путин как спецслужбист абсолютно четко разбирается в протоколах безопасности, считает Селезнев.
'Убьют или сбросят свои': Селезнев рассказал, как закончится власть Путина
Селезнев рассказал, как закончится власть Путина / коллаж: Главред, фото: Facebook, скриншот: видео

Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев рассказал, как российский диктатор Владимир Путин лишится власти, стоит ли надеяться, что его убьют или свергнут свои.

Эксперт в интервью ТСН.uа отметил, что вероятно, он самый защищенный лидер страны в мире. Он как спецслужбист абсолютно четко разбирается в протоколах безопасности.

"Думаю, чтобы обезопасить себя от неожиданных вещей, он создал разветвленную сеть Федеральной службы охраны и структуры, которые непосредственно гарантируют ему физическое выживание. Поэтому считаю, что такой кейс как убийство Путина технически невозможно реализовать. Ходят разные слухи о состоянии его здоровья. система, которую он создал, будет работать над тем, чтобы продлить ему жизнь", - подчеркнул Селезнев.

видео дня

Конец власти Путина

Напомним, что генерал назвал сценарий для "башен Кремля". Глава Кремля Владимир Путин стареет, политическим и финансовым "элитам" страны-агрессора России придется принимать решения, считает военный эксперт Виктор Ягун.

Александр Сотник считает, что "всех этих Путиных будут выкорчевывать". Каждый день пребывания Путина у власти осложняет и увеличивает масштаб предстоящей катастрофы на несколько процентов, считает эксперт.

Военный рассказал, если не будет Путина, рухнет и вся российская власть. Украинцы имеют свое государство, свои границы и свои национальные интересы, "а россияне пусть хоть друг другу глотки перегрызут, у них у самих проблем очень много", добавил эксперт.

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война в Украине Владимир Путин
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