'Убьют или сбросят свои': Селезнев рассказал, как закончится власть Путина

Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев рассказал, как российский диктатор Владимир Путин лишится власти, стоит ли надеяться, что его убьют или свергнут свои.
Эксперт в интервью ТСН.uа отметил, что вероятно, он самый защищенный лидер страны в мире. Он как спецслужбист абсолютно четко разбирается в протоколах безопасности.
"Думаю, чтобы обезопасить себя от неожиданных вещей, он создал разветвленную сеть Федеральной службы охраны и структуры, которые непосредственно гарантируют ему физическое выживание. Поэтому считаю, что такой кейс как убийство Путина технически невозможно реализовать. Ходят разные слухи о состоянии его здоровья. система, которую он создал, будет работать над тем, чтобы продлить ему жизнь", - подчеркнул Селезнев.видео дня
Конец власти Путина
Напомним, что генерал назвал сценарий для "башен Кремля". Глава Кремля Владимир Путин стареет, политическим и финансовым "элитам" страны-агрессора России придется принимать решения, считает военный эксперт Виктор Ягун.
Александр Сотник считает, что "всех этих Путиных будут выкорчевывать". Каждый день пребывания Путина у власти осложняет и увеличивает масштаб предстоящей катастрофы на несколько процентов, считает эксперт.
Военный рассказал, если не будет Путина, рухнет и вся российская власть. Украинцы имеют свое государство, свои границы и свои национальные интересы, "а россияне пусть хоть друг другу глотки перегрызут, у них у самих проблем очень много", добавил эксперт.
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