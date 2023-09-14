Уход Путина и смена власти в России: генерал назвал сценарий для "башен Кремля"

Глава Кремля Владимир Путин стареет, политическим и финансовым "элитам" страны-агрессора России придется принимать решение, считает Виктор Ягун.

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Верхушку в Кремле спасут лишь перемены в России - генерал / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Президент государства-оккупанта России Владимир Путин стремительно стареет, и это заметно по его риторике и решениям. Российской верхушке, которая до развязанной против Украины войны была встроена в западные механизмы, нужно будет принимать решение. Им поможет только смена правящего режима, которая должна включать и уход Путина. Об этом заявил бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун.

В интервью Главреду он рассказал о том, что как бы не изменилась ситуация для Путина после ликвидации Пригожина, он стареет, и это заметно по тому, какие решение принимает директор Кремля.

"Как бы ни улучшились дела у Путина, он стареет. Не верю в болезни Путина, однако с каждым днем, месяцем и годом моложе он не становится. Это видят все и по тому, какие он принимает решения, и по тому, что он говорит", - отметил Ягун. видео дня

По мнению генерала, в российской политической и – бизнес верхушке должны понимать, что их положение спасет только уход Путина и прекращение существования режима в Кремле.

"Политические и финансовые "элиты" России, которые до 2014 года были встроены в международные экономические сферы Запада, должны понять: их спасут лишь перемены в России, предполагающие уход самого лидера и демонтаж его режима. А дальше все зависит от шагов верхушки", - подчеркнул Виктор Ягун.

Кто такой Виктор Ягун Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Что ждет агрессора Россию

Журналист Александр Сотник считает, что заморозки войны в Украине не будет, всё закончится внезапно, как только не станет Путина. По его мнению, на российское государство уже наползает смута.

Запад будет спасать Россию, поскольку боится ее развала, предположил публицист, специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов. Эксперт считает, что Путин пытается вернуть доверие к своей власти на фоне провалов на фронте.

Военный эксперт Олег Жданов допустил революцию в России после того, как обрушится фронт РФ на Мелитопольском или Бердянском направлениях. Согласно прогнозу аналитика, Кремль ждет борьба за власть.

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