'Всех этих Путиных будут выкорчевывать': эксперт рассказал о конце власти Путина

На сайте Главред состоялся чат с журналистом, писателем и публицистом, главным редактором канала Sotnik-TV Александром Сотником. Он рассказал, может ли еще продержаться Путин у власти и живым ли он уйдет из кресла президента России.
"Сутки точно продержится. А потом еще сутки, а потом еще сутки, а потом еще. Именно в такой парадигме Путин сейчас будет выживать. Он будет потихоньку отвоевывать каждый день в вечности для себя, крысоподобного", - отметил Сотник.
По его словам, каждый день пребывания Путина у власти осложняет и увеличивает масштаб предстоящей катастрофы на несколько процентов.
Публицист также ответил на вопрос, может ли российский диктатор уйти от власти живым.
"Нет, определенно нет. Для Путина жизнь и власть тождественны. Нет власти - нет жизни. Как только будет сделан хотя бы один шаг от власти - он сразу труп. Более того, не только он, но и все его окружение и родственники. Ведь даже двоюродные братья Путина тоже пошли во власть. Всех этих Путиных будут выкорчевывать, выжигать, вырезать", - подчеркнул Сотник.
Он считает, что Путин будет держаться до последнего. Пока жив, он будет у власти.
Смотрите видео чата на Главреде с Александром Сотником:
Напомним, что публицист объяснил, почему Пригожина ликвидировали максимально шумно и громко. Александр Сотник считает, что диктатор Владимир Путин специально приказал устранить Пригожина - чтобы максимально напугать приспешников.
Журналист описал, во что превратилась жизнь Путина. Глава Кремля перестал быть игроком и стал фигурой, которой играют. Путина не стоит путать с системой. Система, которая существует в РФ, пережила уже не одного диктатора.
Больше интересных новостей:
- "Украинцы?": Путин устроил допрос своему чиновнику прямо во время трансляции
- От Путина отвернутся, как только он проиграет на фронте в Украине
- "Это было в Кремле": Пригожин опозорился на банкете у Путина