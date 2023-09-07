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Публицист пояснил, почему Пригожина ликвидировали максимально шумно и громко

Дмитрий Видоменко
7 сентября 2023, 03:55
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Александр Сотник считает, что диктатор Владимир Путин специально приказал устранить Пригожина ‒ чтобы максимально припугнуть приспешников.
Сотник, Пригожин
Александр Сотник пояснил, почему Евгения Пригожина ликвидировали максимально шумно / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и его приспешников специально ликвидировали максимально громко и наглядно. Об этом во время чата с читателями Главреда сказал журналист и публицист Александр Сотник

"Это действительно было сделано демонстративно – было показано всем: "Вы же тоже на джетах летаете. Мы вас тоже можем приземлить. Меня удивило еще и другое. Ведь тот же Аверьянов и выманил Пригожина и других из Африки, убедив, что нужно лететь всем одним бортом в Питер. Одним ударом был убит не только Пригожин, но и Уткин с позывным "Вагнер" (фактически именно его позывным и была названа ЧВК), и начальник службы безопасности компании Пригожина "Конкорд". То есть одним ударом были ликвидированы все ключевые фигуры, связанные с Пригожиным", ‒ сказал он.

Сотник считает, что диктатор Владимир Путин специально приказал устроить такую акцию ‒ чтобы максимально припугнуть приспешников.

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"С точки зрения Путина, эта операция была проведена более чем успешно и более чем показательно. У меня нет сведений, насколько ему удалось напугать Ковальчуков с Королевым, но думаю, какой-то ответ, какое-то продолжение этой истории Путин этим событием запустил. Он нажал на кнопку активации второго акта. Первый акт был с Пригожиным, а ликвидацией Пригожина Путин запустил вторую часть "марлезонского балета". Система сейчас будет ему отвечать. Как – мы это увидим", ‒ сказал он.

Кто такой Александр Сотник

Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Гибель Пригожина

Вечером в среду, 23 августа, появилась информация о том, что в Тверской области в России упал самолет с главарем ЧВК "Вагнера" Пригожиным. Погибли все 10 человек, находившихся на борту российского бизнес-джета "Embraer Legacy 600", среди них трое – члены экипажа.

После этого события "вагнеровцы" обвинили Путина в убийстве Пригожина и начали угрожать, что совершат новый поход на Москву. Также сообщалось, что "вагнеровцы" формируют колонны для наступления на Москву.

В то же время издание Daily Mail со ссылкой на российского политолога, бывшего профессора Московского института международных отношений Валерия Соловея написало, что Пригожин жив и готовит месть Путину за убийство своего двойника. Путин знает, что убил двойника Пригожина. Однако диктатор продолжает врать, что на месте катастрофы была найдена ДНК Пригожина, пишет издание.

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Евгений Пригожин Александр Сотник ЧВК Вагнера
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