"День пережил – и слава Богу": журналист описал, во что превратилась жизнь Путина

Путин перестал быть игроком и стал фигурой, которой играют. Его не стоит путать с системой. Система, которая существует в РФ, пережила уже не одного диктатора.

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Путин превратился в фигуру, которой играют, говорит Сотник/ коллаж: Главред, фото: скрин, Главред

Российский диктатор Владимир Путин уже не является игроком в стране-агрессоре России. Он превратился в фигуру, которой играют. Более того, он стал разменной фигурой, что лично для него является большой проблемой.

Теперь жизнь Путина превратилась в ежедневное выживание. А в таких условиях он не сможет ничего планировать даже на немного вперед. Такое мнение высказал журналист, писатель и публицист, главный редактор канала Sotnik-TV Александр Сотник во время чата на Главреде.

"Не нужно путать Путина с системой. Путин – это портрет, просто главарь банды. А система – сложный организм, выстроенный большевиками за сто с лишним лет. Эта система переживала и не таких монстров, как Путин. Эта система помнит Сталина, который лежал в луже собственной мочи. И пережить Путина система планирует. Каким образом – это вопрос. Поэтому я думаю, что игра еще не завершена", – отметил Сотник.

По его словам, самое важное сейчас как раз то, что Путин из игрока превратился в фигуру, которой играют. Глава Кремля сейчас в очень тяжелом положении, ведь он не только показал свою трусость, когда бежал на Валдай во время мятежа вагнеровцев в июне, но и обременен тем, что невыездной.

"Недаром Песков анонсировал на сентябрь зарубежные поездки Путина. Для Путина сейчас самое главное – обнулить этот имидж невыездного. Эта "черная метка" от Международного уголовного суда не пустила его в ЮАР на саммит БРИКС, не пустит его и на встречу Большой двадцатки в Нью-Дели. Крыса заперта в пещере", – сказал журналист.

Он отметил, что в РФ всеми силами пытаются показать миру, что "царь не прокажен", и что в некоторых странах ему еще жмут руку, с ним еще встречаются и он якобы еще куда-то может ездить.

"Но куда он поедет? Думаю, что дальше среднеазиатских республик вроде Казахстана, Узбекистана и Туркменистана он не отправится. Ну, разве что в Армению съездит, но не дальше. Потому что, черт его знает, полетишь далеко, а, пока приземлишься, вдруг выяснится, что ты уже никто, что в пещере уже нашли нового царя, не менее гениального", – отметил Сотник.

Также он подчеркнул, что сейчас жизнь Путина превратилась в ежедневное выживание.

"Вчера выжил – слава тебе, Господи, утром проснулся – ох, как хорошо, до вечера бы теперь еще дотянуть. А в этой парадигме невозможно ничего далеко планировать, горизонта планирования не существует – существуют только инстинкты сегодняшнего выживания", – сказал журналист.

Смотрите видео чата на Главреде с Александром Сотником:

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Могут ли в РФ устранить Путина

Полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов отмечал, что Пригожин с того света не дает Путину покоя, будет новый бунт ЧВК "Вагнера". Уход вагнеровцев из РБ может быть прикрытием для перемещения в Россию для нового бунта. События в РФ могут быть стремительными из-за изменения баланса между башнями Кремля.

Также раньше Жданов назвал сценарий революции в РФ. Глобальные события в стране-агрессоре России произойдут в результате возникновения внезапной и неожиданной ситуации, считает он.

Напомним, журналист, писатель и публицист, главный редактор канала Sotnik-TV Александр Сотник ранее объяснил, кто может возглавить мятеж против Путина. По его словам, сейчас в РФ нет такой фигуры, которая могла бы возглавить восстание против Путина. Такую фигуру должны "вырастить" люди, которые против главы Кремля, так же, как они в свое время вырастили Пригожина.

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